Quick Draw Panel
- Indicatori
- Samuel Munyaradzi Gama
- Versione: 2.30
- Attivazioni: 5
Il pannello Quick Draw consente di disegnare istantaneamente oggetti di trading personalizzati (zone e linee di tendenza) con un solo clic dal pannello, fissati in modo ordinato in qualsiasi angolo del grafico.
Non è più necessario cercare tra barre degli strumenti o menu: un clic, un oggetto, fatto. Colori, dimensioni delle linee e stile completamente personalizzabili.
Ideale per:
- Trader istituzionali / Smart Money Concept (SMC) / Offerta e Domanda.
- Marcatura delle zone di offerta e domanda.
- Marcatura dell'analisi tecnica.
- Marcatura dei blocchi di ordini di liquidità e ICT.
- Grafici puliti e minimalisti.
