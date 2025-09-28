ABCD Lemissa Monthly PinBar Marubozu Indicator
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📝 Descrizione
Questo indicatore combina più strumenti potenti per fornire una visione completa del mercato:
-
ABCD Lemissa – Rileva automaticamente le strutture ABCD con i punti A, B, C e D, evidenziando le zone di supporto/resistenza e mostrando frecce di acquisto/vendita.
-
Livelli Mensili (Monthly Levels) – Mostra i livelli High, Low, Open e Close delle candele mensili per identificare le zone chiave.
-
PinBar & Marubozu – Rileva automaticamente PinBar (segnali di inversione) e Marubozu (candele di tendenza forte), con frecce e simboli personalizzabili.
L’indicatore è completamente visivo, combinando linee, frecce e rettangoli per facilitare l’analisi del mercato e le decisioni operative.
🎯 Funzionalità principali
-
ABCD Lemissa
-
Rilevamento automatico dei punti A, B, C, D
-
Segnali BUY e SELL con frecce
-
Rettangoli X1 / X2 per evidenziare zone di supporto e resistenza
-
-
Livelli Mensili
-
Linee per High, Low, Open e Close della candela mensile
-
Aggiornamento dinamico ad ogni nuova candela
-
-
PinBar & Marubozu
-
Rilevamento automatico delle candele di inversione e delle candele di forte tendenza
-
Frecce personalizzabili per segnali di ingresso
-
Marubozu rileva candele con stoppini minimi
-
-
Personalizzazione
-
Colori delle frecce e dei rettangoli modificabili
-
Periodi Donchian e FZG regolabili
-
Timeframe e shift dei livelli mensili impostabili
-
Codici e offset delle frecce PinBar / Marubozu regolabili
-
⚙️ Parametri di input
|Parametro
|Descrizione
|Valore predefinito
|DonchianPeriod
|Periodo del canale Donchian per ABCD
|1000
|FZGPeriod
|Periodo Future Zero Gravity per ABCD
|1000
|BuyColor
|Colore freccia BUY per ABCD
|Blu
|SellColor
|Colore freccia SELL per ABCD
|Rosso
|RectColorX1
|Colore rettangolo X1 (zona acquisto)
|Blu
|RectColorX2
|Colore rettangolo X2 (zona vendita)
|Rosso
|ShvedTimeframe
|Timeframe per le zone Shved Supply/Demand
|H1
|Ref_Timeframe
|Timeframe di riferimento per i Livelli Mensili
|MN1
|Ref_Shift
|Shift della candela mensile di riferimento
|0
|PinBar_Arrow_Up_Code
|Codice freccia PinBar verso l’alto
|233
|PinBar_Arrow_Down_Code
|Codice freccia PinBar verso il basso
|234
|Arrow_Offset_Pts
|Offset della freccia in punti
|10
|WickMaxRatio
|Rapporto massimo dello stoppino per Marubozu
|0.05
🖥️ Compatibilità
-
MT5
-
Tutte le coppie di valute e timeframe
✅ Suggerimenti d’uso
-
Utilizzare preferibilmente su timeframe H1 o superiori
-
Usare insieme ad altri indicatori per confermare i segnali
-
Regolare i periodi Donchian e FZG in base alla volatilità dello strumento
-
Frecce e rettangoli sono strumenti visivi, non usare come unico criterio di ingresso