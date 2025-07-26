Ti presentiamo un indicatore rivoluzionario che cambia le regole del gioco nel mondo del trading di tendenza. L'indicatore è progettato per ripensare le prestazioni e portare la tua esperienza di trading a livelli senza precedenti. Il nostro indicatore vanta una combinazione unica di funzionalità all'avanguardia che lo distinguono dalla concorrenza. La tecnologia avanzata "Real Pricing Factors" offre una sostenibilità senza pari anche nelle condizioni di mercato più difficili e volatili. Dì addio a schemi instabili, indicatori non performanti e saluta un trading consapevole e controllato.

L'indicatore non viene ridisegnato e non modifica le sue letture sulle barre formate. L'indicatore funziona su qualsiasi periodo di tempo da M1 A MN. Il miglior risultato sarà nel periodo di tempo H1 e inferiore.

AceTrend è al primo posto nella classifica degli indicatori di tendenza secondo la versione "RBTI". "RBTI" - una classifica dei migliori indicatori di tendenza, basata su una varietà di fattori con test obbligatori su nuovi dati. Sarai in grado di saperne di più cercando informazioni su «AceTrend RBTI» online. AceTrend - massima redditività e controllo nel trading. Il nostro indicatore si distingue per la redditività in base alle attuali quotazioni di mercato e non alla storia. L'approccio integrato di AceTrend trasforma il trading in un processo di sistema in cui ogni passaggio è supportato dalla matematica e verificato da dati reali. Unisciti alla rivoluzione: scatena il potenziale della tua esperienza di trading!

Impostazioni integrate per simboli comuni (XAUUSD, BitCoin, EURUSD, Standard & Poor's 500, MOEX SBER...). Una varietà di modelli aggiuntivi per lo scalping e il trading a breve termine. Calcolo automatico del profitto dalle tendenze dell'indicatore. Livelli per prendere profitto. ZigZag sulle tendenze dell'indicatore. Un sistema completo di avvisi per posta e smartphone. Facile e veloce da usare nei tuoi esperti e strategie di trading.





Gli acquirenti che lasciano una recensione ricevono un esperto completamente automatico basato sull'indicatore AceTrend. Per ricevere, è necessario disporre di messaggi privati sbloccati o contattarci in qualsiasi altro modo.

Parametri dell'indicatore: