AURX System — un sistema di trading algoritmico professionale di nuova generazione per XAUUSD (M5). Il sistema non ha analoghi diretti nel Market ed è costruito sul controllo rigoroso delle condizioni di mercato, sulla disciplina di trading e su una selezione severa delle fasi di mercato consentite. Non si tratta di un Expert Advisor basato su indicatori, né di una strategia шаблонizzata, né di un adattamento di un approccio di trading popolare, ma di un sistema algoritmico indipendente con una propria logica decisionale. L’algoritmo è orientato all’analisi dello stato attuale del mercato e del movimento attivo del prezzo, lavorando con il comportamento reale del prezzo in tempo reale.

Base algoritmica — AURX System rappresenta un algoritmo complesso che combina l’analisi della dinamica dei prezzi, dello stato attuale del mercato, della volatilità, delle fasi di movimento, delle limitazioni temporali e dei fattori esterni. Nel funzionamento del sistema vengono utilizzati filtri integrati delle sessioni di trading, delle notizie e dello spread, oltre a meccanismi di controllo del numero di operazioni e di gestione del rischio. Questo approccio consente al sistema di escludere condizioni di mercato non idonee e di operare esclusivamente in situazioni di trading controllate.

Pannello informativo (HUD) — AURX System è dotato di un proprio pannello informativo che visualizza in tempo reale gli stati interni dell’algoritmo. Tutti i parametri mostrati nel pannello fanno parte della logica di trading del sistema e riflettono le condizioni di mercato attuali, l’attività dei filtri e il livello di preparazione dell’algoritmo all’esecuzione delle operazioni di trading. Il pannello informativo fornisce una rappresentazione visiva chiara di come il sistema valuta il mercato in ogni momento e consente all’utente di vedere in quali condizioni il trading è consentito o bloccato.

Principi di trading e finalità del sistema — AURX System non utilizza metodi di trading pericolosi e non è orientato all’apertura frequente di operazioni. L’algoritmo limita rigorosamente l’attività di trading e si concentra sulla qualità delle operazioni piuttosto che sulla loro quantità. Ogni segnale di trading corrisponde a una sola operazione, senza rientri ripetuti né incremento caotico delle posizioni. Ogni operazione viene aperta con condizioni di rischio predefinite e con uno stop-loss obbligatorio. Il sistema è destinato a trader che scelgono un trading algoritmico controllato, prevedibile e professionale, piuttosto che strategie di trading aggressive.

Limitazione del periodo di test e ottimizzazione annuale — AURX System viene testato in modo consapevole e intenzionale a partire dall’anno 2020. Questo Expert Advisor appartiene alla categoria dei sistemi algoritmici ad alta precisione con una regolazione interna fine, sensibile ai cambiamenti della struttura di mercato, della volatilità e delle condizioni di trading nel mercato dell’oro. Il mercato XAUUSD cambia nel tempo, pertanto l’utilizzo di dati storici troppo vecchi non riflette le reali condizioni del trading moderno.

Per questo motivo, AURX System richiede un’ottimizzazione annuale, che viene effettuata ogni anno nel mese di gennaio. In base ai risultati dell’ottimizzazione, i parametri del sistema vengono adattati alle condizioni di mercato attuali del periodo precedente e mostrano un funzionamento stabile e corretto nell’anno di trading successivo. Ciò consente di utilizzare il sistema nel trading reale senza la necessità di continue regolazioni manuali da parte dell’utente.

Le impostazioni di ciascun anno sono integrate direttamente nel codice dell’Expert Advisor, garantendo il corretto funzionamento del sistema sia nei backtest sia nel trading reale, senza l’utilizzo di file set o configurazioni aggiuntive. L’utente non è tenuto a ottimizzare la strategia autonomamente — il sistema è fornito pronto all’uso.

Per questo motivo, il test di AURX System viene effettuato sugli ultimi anni e non su uno storico di 7–10 anni. I dati storici più datati spesso differiscono per qualità delle quotazioni, struttura dei tick e spread, riducendo il valore pratico di tali test per la valutazione del comportamento attuale del sistema.

La limitazione del periodo di test agli anni più recenti è un vantaggio e non uno svantaggio di AURX System. Il sistema non lavora con il “mercato del passato” né con modelli di prezzo obsoleti, ma con il comportamento attuale del prezzo in tempo reale. La pratica dimostra che strategie con risultati ideali su storici molto lunghi spesso perdono efficacia nel trading reale. L’utilizzo di un periodo di test pertinente consente di valutare oggettivamente il funzionamento di AURX System nelle condizioni in cui verrà utilizzato oggi e nel prossimo futuro.

Configurazione, funzionamento predefinito e parametro GMT (IMPORTANTE) — AURX System è configurato e ottimizzato fin dall’inizio per funzionare senza la necessità di ulteriori regolazioni dei parametri o dell’uso di file set. L’Expert Advisor è pronto all’uso immediatamente dopo l’installazione. Nell’uso quotidiano, all’utente è sufficiente impostare il volume di trading o la percentuale di rischio. Si raccomanda di lasciare invariati gli altri parametri.

Il parametro GMT viene utilizzato dal sistema per allineare correttamente la logica di trading e il filtro delle notizie all’orario del server del broker. Per impostazione predefinita, AURX System utilizza lo scostamento del server più comune: GMT+2 nel periodo invernale e GMT+3 nel periodo estivo, adottato dalla maggior parte dei broker più diffusi. Nella maggior parte dei casi non è necessaria alcuna ulteriore regolazione del GMT.

Se il vostro broker utilizza un fuso orario del server non standard (ad esempio GMT+0 presso Exness) o se non siete certi del valore corretto del GMT, il parametro può essere regolato manualmente. Un GMT impostato correttamente garantisce un funzionamento stabile e prevedibile della logica algoritmica. Se necessario, potete contattarmi prima o dopo l’acquisto e vi aiuterò a configurare correttamente il GMT per il vostro broker.

Qualità delle quotazioni e condizioni del broker (IMPORTANTE) — AURX System appartiene ai sistemi di trading algoritmico ad alta precisione ed è sensibile alla qualità delle quotazioni di mercato. L’algoritmo lavora con il comportamento del prezzo in tempo reale; pertanto, la correttezza dei dati storici, la densità dei tick, la struttura del flusso dei prezzi e la qualità di esecuzione degli ordini influiscono direttamente sui risultati del trading.

Il sistema è stato sviluppato e ottimizzato utilizzando quotazioni di alta qualità, con uno storico corretto e condizioni di trading stabili. Utilizzandolo con broker diversi, il comportamento di AURX System può variare a causa delle particolarità nella formazione delle quotazioni, nella struttura dei tick e nelle condizioni di trading specifiche di ciascun broker.

Prima di acquistare l’Expert Advisor, si consiglia vivamente di testare AURX System presso il broker con cui si intende operare in reale. Se i risultati del test sono soddisfacenti, il sistema mostrerà un comportamento analogo nel trading reale con lo stesso broker. L’utilizzo di broker con storici di quotazioni diradati, livellati o non corretti può influire negativamente sull’efficacia del sistema. Questa è una caratteristica degli algoritmi ad alta precisione, non un difetto di AURX System.

Requisiti principali e raccomandazioni

Strumento di trading: XAUUSD

Timeframe: M5

Deposito minimo: da 100 USD con un volume di trading di 0.01 lotti

Broker: qualsiasi broker ECN affidabile con quotazioni di qualità

Tipo di conto: ECN / RAW / Razor (supporto per Netting e Hedging)

VPS: consigliato per un funzionamento stabile e continuo del sistema

Rischio consigliato: dall’1% al 7% per operazione (il rischio è calcolato in base allo stop-loss di una singola operazione)

Bonus personale per i proprietari di AURX London — Per i proprietari di AURX London (XAUUSD) è previsto un bonus personale. Nell’ambito del supporto agli utenti, viene fornito l’accesso a una versione separata, AURX Asian, sviluppata per il trading di XAUUSD durante la sessione di trading asiatica.

AURX Asian non è un file set aggiuntivo né una modifica della versione principale. Si tratta di un’implementazione indipendente del sistema, con parametri e logica specificamente adattati alle caratteristiche del mercato asiatico. Questa versione è destinata al trading dell’oro e si differenzia dalla configurazione di AURX London.

Il bonus personale è fornito esclusivamente ai proprietari di AURX London e non viene pubblicato nel Market. Questa soluzione consente di utilizzare il sistema in diverse condizioni di trading senza modificare le impostazioni di base o l’approccio al trading.

Supporto, ottimizzazione e comunità chiusa — AURX System è un sistema di trading in continua evoluzione e prevede un supporto regolare e un adattamento alle condizioni di mercato in cambiamento. Nell’ambito del supporto, viene effettuata un’ottimizzazione annuale dell’algoritmo, finalizzata a mantenere la stabilità e l’attualità del sistema nelle condizioni di mercato correnti.

Entrambe le versioni del sistema — AURX London e AURX Asian — sono soggette a ottimizzazione annuale. I parametri di ciascuna versione vengono adattati alle caratteristiche della rispettiva sessione di trading e alle condizioni di mercato reali del periodo precedente, consentendo al sistema di operare in modo stabile e corretto nell’anno di trading successivo senza la necessità di regolazioni manuali da parte dell’utente.

Ogni acquirente di AURX London ha la possibilità di entrare a far parte della comunità chiusa “AURX System”, riservata esclusivamente ai proprietari del sistema. All’interno di questo gruppo privato vengono pubblicate informazioni sugli aggiornamenti e sulle ottimizzazioni, sui cambiamenti nel funzionamento dell’algoritmo e vengono discussi aspetti pratici relativi all’utilizzo dell’Expert Advisor. La comunità è stata creata per lo scambio di esperienze e per ricevere informazioni aggiornate direttamente dallo sviluppatore.

Per entrare nella comunità chiusa è necessario contattarmi dopo l’acquisto e fornire una conferma dell’acquisizione di AURX System. La partecipazione al gruppo consente di rimanere aggiornati sullo sviluppo di entrambe le versioni del sistema e di comprendere la logica del loro supporto e della loro ottimizzazione continua.

Distribuzione limitata e politica dei prezzi — AURX System non è un prodotto di massa e non è orientato alla vendita a basso prezzo. Il sistema è stato sviluppato come una soluzione algoritmica specializzata per il trading dell’oro (XAUUSD), che richiede quotazioni di qualità, condizioni di trading corrette e un approccio consapevole da parte dell’utente. Per questo motivo, l’accesso al sistema è deliberatamente limitato tramite la politica dei prezzi e non tramite una distribuzione di massa.

Questo approccio consente di mantenere la qualità del prodotto, garantire un supporto regolare e l’ottimizzazione dell’algoritmo, nonché di formare una base di utenti interessati a un utilizzo disciplinato e accurato del sistema. AURX System non è progettato per una scalabilità aggressiva ed è orientato a un utilizzo consapevole e di lungo termine.

Nella fase iniziale di distribuzione è previsto un numero limitato di copie a un prezzo iniziale. Con l’evoluzione del sistema, l’esecuzione delle ottimizzazioni e l’espansione delle funzionalità, il prezzo di AURX System può essere rivisto. L’aumento del prezzo riflette lo sviluppo continuo del prodotto, il suo supporto e il suo orientamento alla qualità piuttosto che al mercato di massa.

Avvertenza sulle versioni pirata — AURX System è un sistema di trading algoritmico complesso con una logica interna protetta. Qualsiasi copia pirata o non ufficiale distribuita al di fuori del MQL5 Market non rappresenta una versione completa del prodotto e non può garantire il corretto funzionamento del sistema.

I test di versioni pirata nello Strategy Tester non costituiscono una prova del corretto funzionamento nel trading reale. Il comportamento delle versioni non ufficiali può differire significativamente da quello del sistema originale, rendendo tali test fuorvianti. L’utilizzo di copie pirata di AURX System nel trading reale è associato a un rischio maggiore di perdite a causa di un funzionamento non corretto dell’algoritmo.

La versione ufficiale di AURX System viene aggiornata, ottimizzata e supportata regolarmente. Le versioni pirata non ricevono tali aggiornamenti e rappresentano di fatto file obsoleti e non controllati, per il cui funzionamento lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità.

Se vedete offerte per l’acquisto di AURX System al di fuori del MQL5 Market, sappiate che non state acquistando un sistema, ma una copia non funzionante, priva di supporto, aggiornamenti e garanzie di un corretto trading.

Conclusione — AURX System è un sistema di trading algoritmico professionale per XAUUSD (M5), progettato per operare in condizioni di mercato controllate. L’algoritmo è orientato a un’attività di trading limitata, a un rigoroso controllo del rischio e a un’interazione precisa con il comportamento attuale del prezzo.

Il sistema è destinato a trader che considerano il trading algoritmico come uno strumento di disciplina e stabilità, e non come un mezzo per una crescita aggressiva del capitale. AURX System richiede condizioni di trading adeguate e quotazioni di qualità ed è pensato per un utilizzo consapevole e di lungo periodo.





Domande frequenti (in aggiornamento)