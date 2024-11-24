Account Protector EA
- Utilità
- Lai Kien Wai
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
THIS EA WILL PROTECT YOUR ACCOUNT IN MANY WAYS
KEY FEATURES ARE :
1. CLOSE ALL TRADES IN ONE CLICK.
2. CLOSE ALL TRADES WHEN INPUT MENTIONED LOSS LIMIT REACH.
3. CLOSE ALL TRADES WHEN INPUT MENTIONED PROFIT LIMIT REACH.
4. IF REVERSE MODE IS ON THIS EA WILL TAKE OPPOSITE TRADES IF YOUR OTHERS EA MAKES LOSS OR MANUAL TRADING ALSO IF YOU ARE GETTING ALWAYS LOSS THEN YOU CAN SWITCH ON REVERSE MODE SO IT WILL TAKE OPPOSITE TRADES WHENEVER ANY TRADES PLACED IN YOUR ACCOUNTS.
5. FIX LOT SIZE
6. STOP LOSS
7. THIS EA ITSELF NOT TAKE ANY TRADES UNTILL REVERSE MODE IS ON
8. IN NORMAL MODE THIS EA WORKS IS ONLY TO MONITOR YOUR ACCOUNT IT WILL NOT DISTURB YOUR MANUAL OR EA TRADING
9. THIS EA ONLY WORK IS TO CLOSE YOUR ALL TRADES IN PROFITS OR LOSS LIMIT REACHED