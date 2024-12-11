MT4 for Discord Signals

Cet utilitaire est conçu pour envoyer un signal de MT4 vers Discord. Il offre plusieurs fonctionnalités uniques, vous permettant non seulement d'envoyer des signaux de trading, mais aussi d'effectuer les opérations suivantes :

  • Envoyer des messages directement depuis le terminal vers Discord
  • Envoi d'émojis accompagnés d'un texte personnalisé
  • Envoyez du texte et des images directement depuis le terminal MT4 vers Discord

Tout cela permet à l'utilisateur de maintenir un canal avec des signaux, en se concentrant sur le trading et la recherche de signaux de qualité.

Instructions for the utility

Messages entièrement personnalisables

Le message du signal peut être entièrement personnalisé :

  • Spécifiez votre propre en-tête et pied de page
  • Insérer un lien en bas du message
  • Afficher un commentaire d'un conseiller ou d'un ordre manuel

Prise en charge de plusieurs langues

L'utilitaire prend en charge 14 langues pour les messages :

  • Anglais
  • Espagnol
  • russe
  • Allemand
  • italien
  • Français
  • portugais
  • turc
  • malais
  • Chinois
  • japonais
  • coréen
  • arabe
  • hindi

La traduction concerne spécifiquement les messages qui sont envoyés sur votre chaîne.

Capacités de diffusion de messages

L'utilitaire vous permet de diffuser des messages sur :

  • Ouvrir une commande
  • Clôture de la commande
  • Modifications de commande
  • Fermeture partielle
  • Modification des niveaux de stop loss et de take profit
  • Activation des commandes en attente
  • Envoi de rapports de trading avec la possibilité de sélectionner un calendrier d'envoi de rapports par jour

Interface graphique conviviale

L'utilitaire est doté d'une interface graphique conviviale. Il est constamment amélioré et perfectionné. Nous vous souhaitons une utilisation fructueuse de notre utilitaire MT4 pour signaux Discord.

#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading


Produits recommandés
MT4 to Discord Signals
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Utilitaires
[ MT5 Version ] [ Telegram Signals ]  MT4 to Discord Signals Connect your broker account with Discord and stop missing important notifications.  Would you like to receive Discord notifications? Are you looking for a simple way to share trade signals with your followers? Do you need to start documenting your trades with an automated trading diary? This utility is simple to use and supports a wide variety of settings: Pick your desired Discord channel and enter its webhook URL Get notified when or
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilitaires
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volume in
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Utilitaires
The Expert Advisor is a risk manager helping users to control their trading. In the settings, it is possible to specify the parameters at which the risk manager force closes the opened trades and closes the terminal as well, if it is needed to prevent opening trades on emotions, which do not correspond to the trading strategy. Risk Manager settings Check limit to close - check the equity limit Limit to close (account currency)   - equity limit that is checked when  Check limit to close is activ
Closing Orders At Specified Time EA
Dominik Mandok
2.67 (3)
Utilitaires
Closing Orders At Specified Time is a utility which helps you to close opened orders and delete pending orders at a specified time - especially when you cannot be online and do it by yourself at that time. You can schedule a specific time for closing orders, and additionally you can choose what type of orders should be closed (all, only opened or only pending), what symbols (all or you can enter names of three symbols) and with what Magic Number. You can also select to close only profitable or o
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.86 (29)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilitaires
DepoControl – Full Control Over the Deposit Closers   Expert Advisor controls the overall account status and closes ALL market orders on the account when certain conditions occur. The trading robot closes ALL orders on the account in the following cases (by profit): Close ALL orders by a total profit on the account   in monetary terms . For example, suppose that the settings specify that   positions should be closed when profit of 100 is reached. In this case, the Expert Advisor closes all mark
MT4 to Telegram Signals
Diego Arribas Lopez
Utilitaires
[ MT5 Version ] [ Discord Signals ]  MT4 to Telegram Signals Connect your broker account with Telegram and stop missing important notifications.  Would you like to receive   Telegram   notifications? Are you looking for a simple way to share trade signals with your followers? Do you need to start documenting your trades with an automated trading diary? This utility is simple to use and supports a wide variety of settings: Pick your desired Telegram group and enter the bot token and the chat id G
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilitaires
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
OpenOrders
Andrey Chiganaev
Utilitaires
The script allows you to quickly and easily open trades (place orders) on the market. Features Buy and sell at a market price; Place pending orders: Buy/Sell Limit and Buy/Sell Stop; Open a trade with a custom volume; Calculate and set TakeProfit; Calculate and set StopLoss; Auto defining the number of decimal places; Auto defining a symbol the script has been applied to. What you get with the script Ability to calculate each trade instantly; Ability not to enter all calculated values manually
Account Protector EA
Lai Kien Wai
Utilitaires
THIS EA WILL PROTECT YOUR ACCOUNT IN MANY WAYS  KEY FEATURES ARE :  1. CLOSE ALL TRADES IN ONE CLICK. 2. CLOSE ALL TRADES WHEN INPUT MENTIONED LOSS LIMIT REACH. 3. CLOSE ALL TRADES WHEN INPUT MENTIONED PROFIT LIMIT REACH. 4. IF REVERSE MODE IS ON THIS EA WILL TAKE OPPOSITE TRADES IF YOUR OTHERS EA MAKES LOSS OR MANUAL TRADING ALSO IF YOU ARE GETTING ALWAYS LOSS THEN YOU CAN SWITCH ON REVERSE MODE SO IT WILL TAKE OPPOSITE TRADES WHENEVER ANY TRADES PLACED IN YOUR ACCOUNTS. 5. FIX LOT SIZE 6. STOP
Pattern Finder4Fee
Vladimir Tkach
Utilitaires
This utility searches the history for price patterns, which are similar to those present in the intervals selected by trader (there are several intervals, see the screenshot). The length of the pattern and selected intervals is the same and is given by the number of bars. The similarity is estimated by comparing the colors of bar bodies, sizes of bars' bodies and wicks. For all identified patterns, further movement of the price is visualized as lines. The color of lines determines the degree of
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilitaires
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
BreakEven Grid Utility for MT4 BreakEven Grid is a powerful utility for manual trade management on the MetaTrader 4 platform. It provides a convenient on-screen panel with buttons to help you manage your open positions with a single click.  Features: Set BE+Profit: Automatically sets Take Profit to breakeven + desired profit in pips or money. Close BUY/SELL: Instantly close all Buy or Sell orders for the current symbol. Close +$/-$/Old/New: Close only profitable, losing, oldest or newest tra
Ofir Notify for Telegram
Gad Benisty
Utilitaires
NEW :    integration with Ofir Signals to send personalized alerts Ofir Notify is a tool which send alerts on trades to Telegram Alert on any event concerning a position : Opening, Closing, modification (SL, TP) Send alerts to Chats, Groups and Channel Alert on Equity change Display Risk, Reward and progress of profit/lost for each position Customization of alerts Sending charts screenshots with alerts Send signals from your indicators or experts Daily, weekly and monthly summaries Reply mode:
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Utilitaires
This EA helps to Close all Positions opened. It saves you the time of closing multiple positions manually. Parameters: Buy:  Close Buy Positions Only Sell:  Close Sell Positions Only Buy & Sell: Close Buy & Sell Positions Pending: Close Pending Orders More Advanced MT4 version available at:   https://www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy More Advanced MT5 version available at:  https://www.mql5.com/en/market/product/93301?source=Unk
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
Utilitaires
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitaires
Break Even Helper for MT4 – Simple SL to Entry Utility Break Even Helper for MetaTrader 4 is a compact and effective tool that helps traders protect their open trades by automatically moving the Stop Loss (SL) to the entry price when a trade reaches a user-defined profit level (in points). Designed for risk-conscious traders, this utility simplifies SL management without relying on complex trailing systems or custom strategies. Core Features Auto SL to Entry – Set SL to breakeven automatically o
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
Utilitaires
BreakEven ProSync EA – Trade Management & Risk Control Tool Overview BreakEven ProSync EA is an expert advisor for   MetaTrader 4  that helps traders manage open positions efficiently by   automating stop-loss adjustments   and ensuring position synchronization. This tool is designed for traders who want to standardize their stop-loss and take-profit levels across multiple trades while integrating a break-even function. The EA works by calculating the  average price   of all open positions and
Close Assistant
Gheis Mohammadi
5 (1)
Utilitaires
Close Assistant (CA)  is a full featured utility for monitoring and closing a set of positions placed by trader or EA. It closes filtered orders in specified time or level or candle patterns or when a certain profit or loss of the total positions is reached. CA uses Zero Profit Lock function to save deposit when total profit falls to zero. Profit and loss levels can be set in fixed amount of account currency or percentage of balance or equity or margin. CA only monitors and works on filtered po
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Utilitaires
"Binary Lab Simulator" est un outil conçu pour pratiquer et vérifier des stratégies de trading. Cet outil fonctionne 24h/24, y compris les week-ends et les heures non commerciales, et supporte différentes périodes d'expiration telles que 30 secondes, 1 minute et 3 minutes, créant un environnement proche du trading réel. Il est compatible avec des outils externes pour analyser les résultats des entrées. Plusieurs modèles peuvent être facilement enregistrés, permettant des tests fluides de l'envir
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Utilitaires
Hedge Trader is a panel that helps traders who use the hedging strategy in their trading. The panel style in simple and intuitive, and have the necessary shortcuts a fast trader would need for fast order execution. Features: - Auto double the lot after executing an order. The user only specifies the initial order, then the panel will automatically double the lot after an order execution. - Using basket for auto closing all orders on a predefined floating profit (with the possibility to turn it
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Utilitaires
Un système automatisé d'envoi de notifications afin qu'aucun de vos abonnés ne rate vos événements de trading depuis votre terminal de trading. Un utilitaire qui envoie des notifications au messager Telegram sur toutes les opérations de trading sur votre compte. Instructions pas à pas pour connecter l'utilitaire à une chaîne dans Telegram -> ICI / MT5 -> ICI Avantages : Installation facile et instructions détaillées, Possibilité d'envoyer des captures d'écran ajustables, Texte de notification p
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
UR Control Panel
Krzysztof Jan Debski
5 (2)
Utilitaires
Panneau de configuration UR   UR Control Panel est un outil que je veux partager avec vous GRATUITEMENT. C'est un panel interactif qui m'a aidé dans mon trading et a boosté mon analyse du marché chaque jour. J'espère que cela répondra également à vos besoins ! Comment utiliser le panneau de contrôle UR ? Il s'agit d'un double panneau mobile et redimensionnable dont : - L'un d'eux montre la force de la devise sur la période donnée - L'autre permet aux options de se déplacer entre les symboles
FREE
Order Multiplier
Benjamin Zaufall
3.5 (2)
Utilitaires
This experts helps you with increasing your signal volume. Everytime the signal opens a trade, the experts creats a specific amount of copies of this trade. Evertime the signal closes a trade, the expert closes all the copies of the singal trade. Input parameters: - amount_of_copies: The amount of copies the expert should create - interval_in_seconds: How often the expert should look for new orders to copy or closed orders, to close copies - lot_size_of_copies: The lot size of the new copies
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
One-Click Trader Utility for MT4 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT4 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
Utilitaires
本エキスパートアドバイザ（EA）は、以下の条件をすべて満たした注文が決済された場合に、自動的に同一内容の注文を再設定します。 対象となるのは指値注文または逆指値注文で、必ずテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されているものです。 そして、その注文がTPまたはSLによって決済された際、同じロット数・価格・TP・SL・有効期限などの条件を引き継いだ注文を自動で再発注します。 これにより、一度設定した戦略を継続的に適用でき、裁量判断なしに取引を繰り返すことが可能となります。 ただし、ブローカーによっては再注文時にスリッページが発生する場合がありますので、必ずご利用環境をご確認の上、自己責任でお使いください。
Open by Clik
Dariusz Grywaczewski
Utilitaires
Open by Clik is a tool that allows you to open positions with two mouse clicks. The place of the click and the direction of clicking decide what position will be opened. Opening of positions is quick and intuitive. If the second click is above the first click, opened are positions Long. If the second click is belowe the first click, opened are positions Short. By clicking in the chart area, opened are Market Order (BUY and SELL). By clicking in the area in front of the chart, opened are Pendin
Modify SELL orders
Hafis Mohamed Yacine
Utilitaires
Modify SELL orders v1.0    Managing Orders   During trading, you may need to modify   orders, i.e.   to change stop levels or  take profit. This can be done with one click with  the script Modify SELL orders v1.0 The script modifies all orders (market )  with specified Take Profit and Stop Loss.(pip or price) If the take profit or(and) stop loss is incorrect, then the value is not changed. Parameters script : Take Profit (PIP) Stop Loss (PIP) Take Profit (price) Stop Loss (price)
Pulse Dashboard
Artem Filippov
Utilitaires
This indicator allows you to monitor the vitals of your account and notifies of some events, in accordance with user settings. Keep your finger on the pulse of trading. Control elements Main panel of the indicator shows the following values: chart symbol, bid/ask prices, spread, free margin, equity, total number of orders and total profit/loss. There are also two buttons: "Alarm" and "Mute". "Alarm" button starts up a timer, which will notify user in a period of time, defined in the settings. I
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (103)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilitaires
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Ultimate Trade Copier
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilitaires
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilitaires
Copieur ->Interaction d'interface pratique et rapide, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement       ->>>> Recommandé pour une utilisation sur des ordinateurs Windows ou VPS Windows Caractéristiques: Paramètres de copy trading diversifiés et personnalisés : 1. Différents modes de lot peuvent être définis pour différentes sources de signaux 2. Différentes sources de signaux peuvent être définies pour le copy trading avant et arrière 3. Les signaux peuvent être définis avec des commentai
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Copier4Fee Advanced
Vladimir Tkach
4.75 (16)
Utilitaires
The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts).  Attention! Y ou need to use identifiers (Provider number) of the same length if you use several master copiers. For example. 1, 2, 3 or 11, 13, 22. The copying can be set in the opposite direction. The comments with all the recently performed actions are displayed on the screen to monitor the utility actions in slave mode. To avoid p
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitaires
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
PnL Calendar MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
Utilitaires
PnL Calendar 2.0 ... analyse to profit A robust trading management suite with advanced risk analysis, real-time monitoring, and comprehensive performance tracking for serious Meta Traders. See your trading results organized like a calendar. Identify which days, weeks, and months are profitable. Monitor all open positions in real-time with professional risk metrics at a glance. *** Analysis utility - does not execute, modify, or close trades *** ### Core Features ### **P&L Calendar Panel** The ca
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Plus de l'auteur
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT5 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitaires
AI Trade Analyzer   est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité. Fonctions principales : 1. Analyse technique : Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci. Identifier les tendances, les divergenc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [ Instructions and DEMO ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Telegram
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Coppy Master MT5   est un outil permettant de copier des transactions entre les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Prend en charge la copie dans les deux sens : de MT5 à MT4, de MT4 à MT5, et également entre comptes du même type. Pour un fonctionnement correct, tous les terminaux doivent être lancés sur un seul ordinateur ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Pour copier vers MetaTrader 4, une version distincte du produit est requise -   Coppy Master MT4   . Fonctions principales : Type de con
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Conseiller en trading Ice Cube Scalper -         c'est un scalper de jour   , effectuant un grand nombre de transactions quotidiennement, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à trader avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, cependant la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-vous
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de copie
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicateurs
Véritable indicateur de l'offre et de la demande       - vous permettra de déterminer rapidement l'emplacement des niveaux de résistance et de support sur toutes les périodes. L'indicateur sera utile pour ceux qui utilisent l'analyse technique dans leur trading. L'indicateur est facile à utiliser, il suffit de glisser-déposer sur le graphique et l'indicateur vous montrera les niveaux de support et de résistance les plus probables. Lorsque vous changez de période, vous verrez les niveaux de la n
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitaires
HYT (Help Your Trading)   est un outil conçu pour vous aider   à réduire la moyenne de   vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales : Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance. Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente. HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne e
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilitaires
Risk Controller Expert Advisor, un programme qui vous permet de contrôler le risque total de vos conseillers en trading sur votre compte. Avec ce programme, vous pouvez contrôler le risque maximum qui sera autorisé sur le compte pour tous les conseillers. Par exemple, vous définissez le risque de 30% du drawdown maximum, ce qui signifie que si vos robots de trading actions dépassent le risque de 30%, le Risk Controller fermera toutes les positions des conseillers, et pourra également fermer tou
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Description du conseiller Smart Expert Advisor est un conseiller de trading de grille automatique avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de trading. L'Expert Advisor sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises, vous n'avez donc pas besoin de définir les paramètres pour chaque paire, les calculs sont basés sur la volatilité de l'instrument négocié. Au moment de la négociation, vous pouvez définir la direction des points d'entrée. Activer le filtre
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitaires
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicateurs
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Ce filtre vous permet d'identifier les actifs qui sont plus que d'habitude surachetés (% d'augmentation) ou survendus (% de baisse) au cours d'une période de temps sélectionnée (intervalle de temps). Le marché est régi par la loi, achetez moins cher, vendez plus, mais sans scanner automatique, il vous sera très difficile d'identifier les devises / actions qui sont surachetées ou survendues plus que d'habitude, disons, au cours de la semaine en cours, ou du courant heure ou mois. Il peut y avoir
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicateurs
Logique de travail L'importance de cet indicateur réside dans le fait qu'il permet de comprendre combien de « carburant il reste encore sur l'instrument ». Imaginez la situation, vous êtes parti dans une voiture avec une batterie à moitié déchargée, en moyenne, cette quantité d'énergie est généralement suffisante pour une voiture pour 250 km, donc si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas surmonter une distance de 700 km. Ainsi, pour chaque instrument, il existe un certain mouvement de prix quo
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitaires
MetaTrader utility MTI (Main Trading Info) – shows the basic trading information for a trader, namely: average and current spread size Swap size for short and long positions Cost of 1 pip for 1 trading lot Stop Level size (minimum distance for placing pending orders) Time until the end of the current (red) and time until the start of the next (gray) trading session The time until the end of the current trading session is displayed in red, the time until the opening of the next session is display
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique de stratégie Pump and Dump Expert Advisor est un conseiller de trading entièrement automatisé créé par un trader pour les traders. La stratégie est « acheter moins cher, vendre plus cher ». Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse importante du prix. Le sens de base de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse et de le vendre plus haut lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvements de prix
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis