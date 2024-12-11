MT4 for Discord Signals
- Utilitaires
- Sergey Batudayev
- Version: 1.36
- Mise à jour: 11 décembre 2024
- Activations: 5
Cet utilitaire est conçu pour envoyer un signal de MT4 vers Discord. Il offre plusieurs fonctionnalités uniques, vous permettant non seulement d'envoyer des signaux de trading, mais aussi d'effectuer les opérations suivantes :
- Envoyer des messages directement depuis le terminal vers Discord
- Envoi d'émojis accompagnés d'un texte personnalisé
- Envoyez du texte et des images directement depuis le terminal MT4 vers Discord
Tout cela permet à l'utilisateur de maintenir un canal avec des signaux, en se concentrant sur le trading et la recherche de signaux de qualité.
Messages entièrement personnalisables
Le message du signal peut être entièrement personnalisé :
- Spécifiez votre propre en-tête et pied de page
- Insérer un lien en bas du message
- Afficher un commentaire d'un conseiller ou d'un ordre manuel
Prise en charge de plusieurs langues
L'utilitaire prend en charge 14 langues pour les messages :
- Anglais
- Espagnol
- russe
- Allemand
- italien
- Français
- portugais
- turc
- malais
- Chinois
- japonais
- coréen
- arabe
- hindi
La traduction concerne spécifiquement les messages qui sont envoyés sur votre chaîne.
Capacités de diffusion de messages
L'utilitaire vous permet de diffuser des messages sur :
- Ouvrir une commande
- Clôture de la commande
- Modifications de commande
- Fermeture partielle
- Modification des niveaux de stop loss et de take profit
- Activation des commandes en attente
- Envoi de rapports de trading avec la possibilité de sélectionner un calendrier d'envoi de rapports par jour
Interface graphique conviviale
L'utilitaire est doté d'une interface graphique conviviale. Il est constamment amélioré et perfectionné. Nous vous souhaitons une utilisation fructueuse de notre utilitaire MT4 pour signaux Discord.#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading