MT4 for Discord Signals
- 유틸리티
- Sergey Batudayev
- 버전: 1.36
- 업데이트됨: 11 12월 2024
- 활성화: 5
이 유틸리티는 MT4에서 디스코드로 시그널을 전송하도록 설계되었습니다. 거래 시그널을 전송할 수 있을 뿐만 아니라 다음과 같은 기능을 수행할 수 있는 여러 가지 고유한 기능을 갖추고 있습니다.
- 터미널에서 Discord로 직접 메시지를 보냅니다.
- 사용자 정의 텍스트와 함께 이모티콘 보내기
- MT4 터미널에서 Discord로 직접 텍스트와 이미지를 보내세요
이 모든 기능을 통해 사용자는 신호가 있는 채널을 유지하고 거래에 집중하며 양질의 신호를 찾을 수 있습니다.
완벽하게 사용자 정의 가능한 메시지
신호 메시지는 완전히 사용자 정의가 가능합니다.
- 헤더와 푸터를 직접 지정하세요
- 메시지 하단에 링크 삽입
- 고문 또는 수동 주문의 코멘트 표시
여러 언어 지원
이 유틸리티는 14개 언어의 메시지를 지원합니다.
- 영어
- 스페인 사람
- 러시아인
- 독일 사람
- 이탈리아 사람
- 프랑스 국민
- 포르투갈 인
- 터키어
- 말레이 사람
- 중국인
- 일본어
- 한국인
- 아라비아 사람
- 힌디 어
번역은 특히 귀하의 채널에 전송되는 메시지와 관련이 있습니다.
메시지 방송 기능
이 유틸리티를 사용하면 다음에 대한 메시지를 브로드캐스트할 수 있습니다.
- 주문 개설
- 주문 마감
- 주문 수정
- 부분 폐쇄
- 손절매 및 이익실현 수준 변경
- 보류 중인 주문 활성화
- 일별 보고서 전송 일정을 선택할 수 있는 기능을 갖춘 거래 보고서 전송
사용자 친화적인 그래픽 인터페이스
이 유틸리티는 사용자 편의를 위해 그래픽 인터페이스를 갖추고 있으며, 지속적으로 개선 및 개선되고 있습니다. MT4 for Discord Signals 유틸리티를 통해 성공적인 거래를 경험하시기를 바랍니다.