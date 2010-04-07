이 유틸리티는 MT4에서 디스코드로 시그널을 전송하도록 설계되었습니다. 거래 시그널을 전송할 수 있을 뿐만 아니라 다음과 같은 기능을 수행할 수 있는 여러 가지 고유한 기능을 갖추고 있습니다.

터미널에서 Discord로 직접 메시지를 보냅니다.

사용자 정의 텍스트와 함께 이모티콘 보내기

MT4 터미널에서 Discord로 직접 텍스트와 이미지를 보내세요

이 모든 기능을 통해 사용자는 신호가 있는 채널을 유지하고 거래에 집중하며 양질의 신호를 찾을 수 있습니다.

Instructions for the utility

완벽하게 사용자 정의 가능한 메시지

신호 메시지는 완전히 사용자 정의가 가능합니다.

헤더와 푸터를 직접 지정하세요

메시지 하단에 링크 삽입

고문 또는 수동 주문의 코멘트 표시

여러 언어 지원

이 유틸리티는 14개 언어의 메시지를 지원합니다.

영어

스페인 사람

러시아인

독일 사람

이탈리아 사람

프랑스 국민

포르투갈 인

터키어

말레이 사람

중국인

일본어

한국인

아라비아 사람

힌디 어

번역은 특히 귀하의 채널에 전송되는 메시지와 관련이 있습니다.

메시지 방송 기능

이 유틸리티를 사용하면 다음에 대한 메시지를 브로드캐스트할 수 있습니다.

주문 개설

주문 마감

주문 수정

부분 폐쇄

손절매 및 이익실현 수준 변경

보류 중인 주문 활성화

일별 보고서 전송 일정을 선택할 수 있는 기능을 갖춘 거래 보고서 전송

사용자 친화적인 그래픽 인터페이스

이 유틸리티는 사용자 편의를 위해 그래픽 인터페이스를 갖추고 있으며, 지속적으로 개선 및 개선되고 있습니다. MT4 for Discord Signals 유틸리티를 통해 성공적인 거래를 경험하시기를 바랍니다.

