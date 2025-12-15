Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
- Utilità
- LEE SAMSON
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Il Risk/Reward Tool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per rivoluzionare il modo in cui pianifichi, visualizzi ed esegui le operazioni in MetaTrader 4. Che tu sia un trader discrezionale che apprezza una gestione precisa del rischio o uno sviluppatore di strategie che ha bisogno di testare visivamente le configurazioni di trading, questo strumento fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'interfaccia elegante e intuitiva.
A differenza dei calcolatori di posizione di base, il Risk/Reward Tool combina la pianificazione visiva delle operazioni con capacità di esecuzione istantanea, monitoraggio dei profitti/perdite in tempo reale e funzionalità complete di gestione delle operazioni. Lo strumento è completamente compatibile con lo Strategy Tester di MT4, permettendoti di praticare la tua strategia di trading e perfezionare il tuo approccio senza rischiare capitale reale.
Il manuale completo dello strumento è disponibile qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
Funzionalità Principali
Pianificazione Visiva delle Operazioni
- Linee di ingresso, stop loss e take profit interattive con trascinamento
- Zone rischio/rendimento codificate per colore che si aggiornano in tempo reale quando modifichi i parametri dell'operazione
- Calcolo automatico dello stop loss basato su ATR per il dimensionamento della posizione adattato alla volatilità
- Rapporto rischio/rendimento configurabile con rappresentazione visiva
- Supporto per ordini a mercato e ordini pendenti (limit/stop) in base alla posizione della linea di ingresso
Dimensionamento Intelligente della Posizione
- Rischio come percentuale del saldo del conto o importo monetario fisso
- Calcolo della dimensione del lotto in tempo reale che si aggiorna quando sposti lo stop loss
- Rischio regolabile con comodi pulsanti su/giù o inserimento diretto
- Normalizzazione automatica del lotto secondo le specifiche del tuo broker
Esecuzione Operazioni con Un Click
- Esecuzione istantanea di ordini a mercato con dimensione della posizione pre-calcolata
- Posizionamento automatico di ordini pendenti quando l'ingresso è impostato lontano dal prezzo corrente
- Interruttore modalità Ordine a Mercato per esecuzione istantanea al prezzo corrente
- Conferma visiva prima del posizionamento dell'operazione
Gestione Completa delle Operazioni
- Pulsante Sposta a Pareggio per operazioni individuali
- Funzione Pareggio Medio per posizioni multiple
- Funzionalità di chiusura parziale con percentuale personalizzabile
- Pulsante Chiudi Tutte le posizioni per uscita rapida
- Chiudi la Posizione Più Redditizia per scalare le operazioni vincenti
Monitoraggio Operazioni in Tempo Reale
- Visualizzazione profitti/perdite in tempo reale sul pannello di controllo
- Etichette P/L delle singole operazioni sul grafico
- Etichette importi SL/TP che mostrano perdita/profitto potenziale a ogni livello
- Linea prezzo medio per posizioni multiple nella stessa direzione
- Raggruppamento intelligente delle etichette per evitare grafici disordinati
Compatibilità con lo Strategy Tester
- Funzionalità completa nello Strategy Tester Visuale di MT4
- Pannello trascinabile per il riposizionamento durante i test
- Linee SL/TP regolabili sugli ordini aperti per testare la gestione delle operazioni
- Pratica la tua strategia senza rischiare denaro reale
Vantaggi e Benefici
Per la Gestione del Rischio
- Non rischiare mai più di quanto previsto - il dimensionamento automatico della posizione garantisce un rischio costante per operazione
- Le zone visive rischio/rendimento facilitano la valutazione della qualità dell'operazione prima dell'esecuzione
- Gli stop basati su ATR si adattano automaticamente alla volatilità del mercato
- Proteggi il tuo capitale con le funzioni di pareggio e chiusura parziale
Per l'Esecuzione delle Operazioni
- Elimina gli errori di calcolo con il calcolo automatizzato della dimensione del lotto
- Esegui operazioni più velocemente con il posizionamento ordini con un click
- Riduci il trading emotivo pianificando visivamente gli ingressi prima di impegnarti
- Supporto senza interruzioni per ordini a mercato e pendenti
Per la Gestione delle Operazioni
- Gestisci più posizioni in modo efficiente con il tracciamento del prezzo medio
- Blocca i profitti rapidamente con la funzionalità istantanea di pareggio
- Esci gradualmente dalle operazioni vincenti con la funzione di chiusura parziale
- Monitora tutte le posizioni a colpo d'occhio con la visualizzazione P/L in tempo reale
Per lo Sviluppo di Strategie
- Testa la tua strategia di trading nello Strategy Tester prima di operare dal vivo
- Pratica le tecniche di gestione delle operazioni senza rischio finanziario
- Perfeziona il tuo timing di ingresso e uscita usando dati storici
- Costruisci fiducia nel tuo approccio prima di impegnare capitale reale