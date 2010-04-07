MT4 for Discord Signals
- 实用工具
- Sergey Batudayev
- 版本: 1.36
- 更新: 11 十二月 2024
- 激活: 5
该实用程序旨在将信号从 MT4 发送到 Discord。它具有许多独特功能，您不仅可以发送交易信号，还可以执行以下功能：
- 直接从终端向 Discord 发送消息
- 发送表情符号和自定义文本
- 直接从 MT4 终端向 Discord 发送文本和图像
所有这些都允许用户维护一个带有信号的通道，专注于交易和寻找高质量的信号。
完全可定制的消息
信号消息可以完全自定义：
- 指定您自己的页眉和页脚
- 在消息底部插入链接
- 显示顾问或手动订单的评论
支持多种语言
该实用程序支持 14 种语言的消息：
- 英语
- 西班牙语
- 俄语
- 德语
- 意大利语
- 法语
- 葡萄牙语
- 土耳其
- 马来语
- 中国人
- 日本人
- 韩国人
- 阿拉伯
- 印地语
翻译特别涉及发送到您的频道的消息。
消息广播功能
该实用程序允许您广播有关以下内容的消息：
- 开单
- 关闭订单
- 订单修改
- 部分关闭
- 更改止损和止盈水平
- 激活挂单
- 发送交易报告，并可选择按天发送报告的时间表
用户友好的图形界面
该实用程序配备了图形界面，方便用户使用。它正在不断改进和完善。我们祝您使用我们的 MT4 版 Discord 信号实用程序一切顺利。#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading