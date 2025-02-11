Trade Portfolio Dashboard

Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading.





Pulsanti di chiusura rapida

Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o perdite parziali con un clic di un pulsante. Non dovrai più cercare le operazioni in un elenco e capire come chiudere una parte delle tue operazioni. La dashboard mostra anche la tua esposizione corrente su ogni simbolo di valuta durante il trading di coppie forex, questo ti aiuta a identificare le aree in cui potresti essere sovraesposto prima di importanti eventi di cronaca. Puoi utilizzare i pulsanti per ridurre rapidamente la tua esposizione all'istante prima delle notizie o, se le notizie si sono già verificate e ti hanno portato un profitto, incassa rapidamente quel profitto con un solo clic!





Mappa di calore delle operazioni aperte

La mappa di calore delle operazioni è uno strumento visivo specificamente progettato per i trader che utilizzano strategie di trading di posizione o di swing trading, utilizzando la media dei costi in dollari per aumentare e diminuire le operazioni. Puoi identificare rapidamente le singole operazioni nel tuo portafoglio che possono essere depositate, insieme alle operazioni in drawdown che puoi chiudere in dimensione parziale. Ciò otterrà un profitto complessivo, riducendo allo stesso tempo il tuo drawdown. Usa semplicemente i pulsanti di chiusura completa o parziale per guadagnare immediatamente e ridurre il rischio.





Identifica rapidamente le opportunità di controllo del drawdown

Il pulsante di controllo del drawdown, "D", evidenzierà tutte le operazioni in drawdown nel tuo portafoglio che sono superiori al prezzo medio su ogni simbolo negoziato. Ciò si ottiene aggiungendo un rettangolo attorno alle singole operazioni su tutti i simboli, in modo da poter vedere su quali vuoi concentrarti per primi. Ciò ti consente di vedere immediatamente quali operazioni puoi chiudere completamente o parzialmente per migliorare il tuo portafoglio complessivo e ridurre il rischio. Chiudere le operazioni che migliorano il tuo prezzo medio e avvicinano il prezzo corrente alla tua media ti consente di uscire dalle posizioni sui simboli più velocemente. Ciò riduce la velocità del drawdown se le posizioni spingono ulteriormente contro di te.





Completamente configurabile