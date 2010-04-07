Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции:

Отправка сообщений прямо с терминала в Discord

Отправка смайликов вместе с кастомным текстом

Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ4 в Discord

Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов.

Инструкция к утилите



Полностью кастомизируемые сообщения

Сообщение с сигналом можно полностью кастомизировать:

Указать собственный хедер и футер

Вставить ссылку внизу сообщения

Вывести комментарий от советника или ручного ордера

Поддержка множества языков

Утилита поддерживает 14 языков для сообщений:

Английский

Испанский

Русский

Немецкий

Итальянский

Французский

Португальский

Турецкий

Малайский

Китайский

Японский

Корейский

Арабский

Хинди

Перевод касается именно сообщений, которые отправляются на ваш канал.

Возможности трансляции сообщений

Утилита позволяет транслировать сообщения о:

Открытии ордера

Закрытии ордера

Модификации ордера

Частичном закрытии

Изменении уровней стоп лосса и тейк профита

Активации отложенных ордеров

Отправке торговых отчетов с возможностью выбора графика отправки отчетов по дням

Удобный графический интерфейс

Утилита оснащена графическим интерфейсом для удобства пользователя. Она постоянно дорабатывается и улучшается. Желаем вам успешной работы с нашей утилитой MT4 for Discord Signals.

