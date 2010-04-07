MT4 for Discord Signals

Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции:

  • Отправка сообщений прямо с терминала в Discord
  • Отправка смайликов вместе с кастомным текстом
  • Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ4 в Discord

Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов.

Инструкция к утилите

Полностью кастомизируемые сообщения

Сообщение с сигналом можно полностью кастомизировать:

  • Указать собственный хедер и футер
  • Вставить ссылку внизу сообщения
  • Вывести комментарий от советника или ручного ордера

Поддержка множества языков

Утилита поддерживает 14 языков для сообщений:

  • Английский
  • Испанский
  • Русский
  • Немецкий
  • Итальянский
  • Французский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Малайский
  • Китайский
  • Японский
  • Корейский
  • Арабский
  • Хинди

Перевод касается именно сообщений, которые отправляются на ваш канал.

Возможности трансляции сообщений

Утилита позволяет транслировать сообщения о:

  • Открытии ордера
  • Закрытии ордера
  • Модификации ордера
  • Частичном закрытии
  • Изменении уровней стоп лосса и тейк профита
  • Активации отложенных ордеров
  • Отправке торговых отчетов с возможностью выбора графика отправки отчетов по дням

Удобный графический интерфейс

Утилита оснащена графическим интерфейсом для удобства пользователя. Она постоянно дорабатывается и улучшается. Желаем вам успешной работы с нашей утилитой MT4 for Discord Signals.

#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading


Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Утилиты
Советник SAFETYLOCK — это ваш надежный защитник на финансовом рынке. Он эффективно помогает трейдерам защитить свои позиции от неожиданных рыночных разворотов, автоматически устанавливая противоположный отложенный ордер для уже открытой сделки. Когда трейдер или советник открывает позицию, SAFETYLOCK мгновенно создает защитный отложенный ордер. Если сделка начинает приносить убытки, этот ордер активируется, образуя замок и минимизируя потенциальные потери. Функционал советника не ограничивается
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Утилиты
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.75 (8)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT4. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
