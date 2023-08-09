Three Little Birds
- Experts
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Versione: 33.9
- Aggiornato: 23 luglio 2025
- Attivazioni: 6
🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA
Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo.
⚙️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE.
Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione: proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele.
Combina tre potenti strategie in perfetta sincronia:
Timeframe: H4
Piattaforma: MetaTrader 4 (MT4)
Saldo minimo: $ 10.000
Broker: Qualsiasi broker
Coppie: Qualsiasi coppia (Impostazioni predefinite: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 PERCHÉ H4?
Perché la forza arriva nel silenzio. H4 taglia il rumore. Aspetta. Osserva. Colpisce solo quando la struttura è chiara.
🔍 IL NOME?
Tre strategie. Tre percorsi di mercato. Tre piccoli uccelli. Non casuali. Non reattivi. Ma calmi, persistenti e letali quando arriva il momento.
📈 COSTRUITO SULL'ESPERIENZA. TESTATO NELLE TEMPESTE.
Questo EA è costruito sulle cicatrici. Testato. Rotto. Ricostruito. Ogni versione è stata pagata per intero, con perdite reali, costose ricerche e ricalibrazioni insonni.
Nessuna scorciatoia. Nessuna illusione. Solo struttura, messa alla prova sotto pressione sotto il fuoco.
💡 NON GUARDARE IL PREZZO, GUARDA IL VALORE.
Se stai confrontando i prezzi, ti stai ponendo la domanda sbagliata. Chiediti invece: quanto mi costerà continuare a usare sistemi economici che falliscono quando serve?
Questo non è un giocattolo. È una macchina tattica, forgiata per trader che capiscono il peso, non i brillantini.
🔥 PRONTO A FARE UN PASSO AVANTI?
Il prezzo separa i sognatori da chi agisce. Non è fatto per essere popolare. È fatto per essere potente.
👉 Clicca su Demo gratuita per provarlo subito.
Oppure continua a scorrere. Al mercato non importa.
Potrebbe non essere per tutti.
Ma se sai cosa stai facendo, questo è il tuo vantaggio.
Il tuo capitale. La tua mossa. Sappi solo: il mercato non aspetta nessuno.
