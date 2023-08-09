Three Little Birds

🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA

Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo.

⚙️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE.

Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:  proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele.

Combina  tre potenti strategie  in perfetta sincronia:

  • 🔹 Grid on Loss con Martingala  : assorbe le perdite e si concentra sul recupero totale.
  • 🔹 Grid on Win con Martingala  : sfrutta lo slancio accumulando guadagni intelligenti.
  • 🔹 Copertura con moltiplicazione dei lotti  : blocca le inversioni e forza uscite redditizie.

Timeframe:  H4
Piattaforma:  MetaTrader 4 (MT4)
Saldo minimo:  $ 10.000
Broker:  Qualsiasi broker
Coppie:  Qualsiasi coppia  (Impostazioni predefinite:  XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500  )

📊 PERCHÉ H4?

Perché la forza arriva nel silenzio. H4 taglia il rumore. Aspetta. Osserva. Colpisce solo quando la struttura è chiara.

🔍 IL NOME?

Tre strategie. Tre percorsi di mercato. Tre piccoli uccelli.  Non casuali. Non reattivi. Ma calmi, persistenti e letali quando arriva il momento.

📈 COSTRUITO SULL'ESPERIENZA. TESTATO NELLE TEMPESTE.

Questo EA è costruito sulle cicatrici. Testato. Rotto. Ricostruito. Ogni versione è stata pagata per intero, con perdite reali, costose ricerche e ricalibrazioni insonni.

Nessuna scorciatoia. Nessuna illusione. Solo struttura, messa alla prova sotto pressione sotto il fuoco.

💡 NON GUARDARE IL PREZZO, GUARDA IL VALORE.

Se stai confrontando i prezzi, ti stai ponendo la domanda sbagliata. Chiediti invece:  quanto mi costerà continuare a usare sistemi economici che falliscono quando serve?

Questo non è un giocattolo. È una macchina tattica, forgiata per trader che capiscono il peso, non i brillantini.

🔥 PRONTO A FARE UN PASSO AVANTI?

Il prezzo separa i sognatori da chi agisce. Non è fatto per essere popolare. È fatto per essere potente.

👉  Clicca su Demo gratuita  per provarlo subito.

Oppure continua a scorrere. Al mercato non importa.

Potrebbe non essere per tutti.
Ma se sai cosa stai facendo,  questo è il tuo vantaggio.

Il tuo capitale. La tua mossa. Sappi solo: il mercato non aspetta nessuno.

