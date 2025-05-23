Opening Range Breakout Master

IL   Opening Range Breakout Master è un sistema di trading algoritmico professionale progettato per capitalizzare sui concetti di trading istituzionale come   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e strategie basate sulla liquidità . Questo consulente esperto automatizza il rilevamento e l'esecuzione di   breakout di apertura dell'intervallo (ORB)   durante le principali sessioni globali del Forex, tra cui   Londra, New York, Tokyo e Midnight Killzones , consentendo ai trader di allinearsi con   Movimenti dei market maker, caccia alla liquidità e volatilità guidata dalla sessione .

Costruito per i trader che seguono   azione dei prezzi basata sul tempo, dinamiche del flusso degli ordini e metodologie di trading istituzionali , questo EA elimina il processo decisionale emotivo inserendo sistematicamente le negoziazioni quando il prezzo rompe il   saldo iniziale alto o basso   di una sessione. Si concentra su   sfoghi puliti   incorporando parametri di rischio regolabili,   selezione della sessione e filtri di conferma dell'interruzione   per migliorare la precisione degli scambi.


Come funziona – Automazione Smart Money Breakout

L'EA opera identificando l'   prima ora (TimeBox) di ogni importante sessione di trading , che segna l'   massimo e minimo del range di apertura e monitoraggio delle rotture oltre questi livelli. La strategia si basa sul principio che   I trader istituzionali spesso inducono liquidità spazzando i livelli chiave prima di invertire o continuare il momentum . Automatizzando questo processo, l'EA cattura   primi breakout, falsi breakout e sweep di sessione   mentre si integra   meccanismi di stop-loss, take-profit e trailing stop   per una gestione disciplinata del rischio.


Caratteristiche principali e logica di trading

  • Rilevamento breakout basato sulla sessione:   Traccia automaticamente   Londra (07:00-08:00 GMT), New York (13:00-14:00 GMT), Tokyo (00:00-01:00 GMT) e mezzanotte ORB   intervalli per configurazioni di breakout ottimali.

  • Filtri di conferma Smart Money:   Usi   chiusura precedente, margine di breakout e conferma del timeframe   per convalidare le voci, riducendo i falsi segnali.

  • Parametri di rischio personalizzabili:   Regolabile   dimensione del lotto, gestione del lotto, stop-loss (SL), take-profit (TP), trailing stop e protezione del profitto   per allinearsi alla tolleranza al rischio individuale.

  • Marcatori di sessione visivi:   Visualizza   box di sessione, linee alte/basse e segnali di breakout   per la verifica manuale (facoltativo).

  • Flessibilità multi-sessione:   Commercio   sessioni singole o multiple   in base alla preferenza di volatilità (ad esempio, concentrarsi su Londra e New York per le coppie con elevato momentum).

  • Logica di non riverniciatura:   Le negoziazioni vengono eseguite solo dopo   ha confermato le evasioni , assicurando che non ci siano ridipinture o ingressi in ritardo.


Strategia di trading ed esecuzione

L'EA segue un approccio strutturato per   trading di breakout dell'intervallo di apertura , una metodologia preferita da   Istituzionali e trader che operano con il price action . Ecco come si sviluppa la strategia:

  1. Identificare l'intervallo di sessione:   L'EA segna il   massimo e minimo della prima ora (TimeBox)   dopo l'apertura di una sessione (ad esempio, Londra alle 07:00 GMT).

  2. Monitorare le evacuazioni:   Aspetta che il prezzo salga   superare il massimo (breakout rialzista) o scendere al di sotto del minimo (breakout ribassista)   con filtri di conferma opzionali.

  3. Inserisci nella conferma:   Apre una transazione quando il prezzo   si chiude oltre l'intervallo con spostamento , indicando un potenziale   acquisizione di liquidità o mossa di continuazione .

  4. Gestire il commercio:   Usi   stop-loss oltre il livello di intervallo opposto   (o punti swing) e prende profitto a   zone di liquidità chiave, estremi di sessione o riempimenti FVG .

Le migliori coppie Forex per questa strategia

L'EA funziona in modo ottimale su   principali coppie di valute   con elevata liquidità e volatilità determinata dalla sessione:

  • EURUSD, GBPUSD   (Ideale per sessioni a Londra e New York)

  • USDJPY, AUDUSD   (Reagisce bene alla liquidità della sessione di Tokyo)

  • USDCAD, XAUUSD   (Forti tendenze di breakout durante la sessione di New York)


Chi dovrebbe usare questo EA?

Questo strumento è ideale per:

  • ICT e commercianti di SMC   che seguono   concetti di flusso di ordini istituzionali e liquidità .

  • Breakout e trader intraday   concentrandosi su   Zone di uccisione di Londra/New York .

  • trader algoritmici   cercando l'automazione di   strategie di intervallo basate sul tempo .

  • Trader di price action   che si uniscono   ORB con cambiamenti nella struttura del mercato .

  • Scalper Forex e swing trader   cercando   configurazioni di sessione ad alta probabilità .


Gestione del rischio e personalizzazione

L'EA include   controlli flessibili del rischio , che consentono ai trader di adattare:

  • Dimensionamento del lotto (rischio fisso o percentuale)

  • Metodi di stop-loss (livello di range opposto, pip fissi o basati sullo swing)

  • Strategie di take-profit (1:1, 1:2 RR o uscite basate sulla sessione)

  • Trailing stop e protezione dei profitti   per bloccare i guadagni durante i trend forti.


Note finali: un sistema di breakout di livello professionale

IL   Opening Range Breakout Master è progettato per i trader che comprendono   modelli di market maker, liquidità di sessione e price action basata sul tempo . Non garantisce profitti ma fornisce un   approccio sistematico basato su regole   per negoziare breakout istituzionali. Automatizzando   rotture alte/basse della sessione , questo EA aiuta i trader ad allinearsi con   Movimenti di denaro intelligente   mantenendo al contempo una gestione disciplinata del rischio.

Per risultati ottimali, utilizzare su   coppie con maggiore liquidità durante le ore di sessione attive   e combinare con   Analisi manuale della struttura del mercato, dei profili di volume e di un bias temporale più elevato . Questo EA è ottimizzato per   MetaTrader 4   e si adatta a   tempo del server broker   per un monitoraggio accurato della sessione.


Prodotti consigliati
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experts
The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
Auto sl tp settings
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
Experts
Discover an automated trading robot specially developed for XAUUSD, designed to operate efficiently without using risky strategies such as Martingale, Averaging, or Grid. This Expert Advisor has been rigorously tested and approved, ensuring stability and consistent results across different market scenarios. Key Features: Advanced and Secure Strategy: The robot uses a combination of technical analysis and price movement algorithms, avoiding risky approaches like Martingale, Grid, or Averaging.
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Average Price Infinity
Rodrigo Shigueaki Da Costa Aoki
Experts
Benvenuto a Prezzo Medio Infinity! Questo è un robot molto aggressivo per coloro che cercano obiettivi veloci e vogliono rimanere operativi in ​​ogni momento. Aprirà sempre le negoziazioni misurando l'andamento immediato del mercato, cercando obiettivi veloci. La sua strategia si basa sul prezzo medio, quindi quando il prezzo dell'asset va sul lato opposto dell'ordine, vengono aperti nuovi ordini cercando il prezzo medio tra di loro. Il minimo consigliato per far funzionare questo robot è di 5m
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Experts
IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Master Levels mt4
Dmitry Homenkov
2.44 (9)
Experts
Master Levels mt4 ( version for MT5 ) analyzes market situation over the last few days and determines current levels. It tracks a breakout (or rebound) of these levels. Trades open in the breakout (rebound) direction. The EA is fully automated. Master Levels is equipped with a flexible position management system. There is opportunity to close a position with two parts. And there is a feature of a trailing stop, which allows to protect gain profit. Depending on the settings, the EA can work both
Gold Dragon Bot
Ramil Minniakhmetov
4.58 (12)
Experts
DRAGO D'ORO senza griglia! Niente martingala! Non Scalper! It trend expert advisor.  Gold Dragon utilizza una strategia che capitalizza su determinati modelli di mercato e identifica i periodi di consolidamento del mercato che si formeranno prima di un breakout. L'EA piazzerà ordini in sospeso al di sopra e al di sotto di questi livelli di consolidamento ed è molto efficace nel catturare movimenti di prezzo significativi durante questi breakout. L'EA può effettuare più ordini, ma non è un sist
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
MarketReact EA
Mohd Hakim Johari
Experts
MarketReact EA: The Dual-Mode BBMA Powerhouse Why settle for a one-dimensional EA? Most automated systems force you into a single strategy. You need a tool that adapts to your style and the market's mood. MarketReact EA is a professional-grade trading system offering   two distinct trading modes in one powerful package . Whether you are an aggressive grid trader aiming to capitalize on market ranges or a disciplined trend trader who prefers a single, well-managed position, MarketReact EA has yo
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experts
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Experts
The system is tested and fully optimized on 4H. Furthermore, more 1370 models were used to optimize the indicator. It uses Aligator indicator to catch the trend.  Pros : Backtested using tick data for the last 6 years. Expected to keep the same performance Does not have to be turned on all the time as it uses major market movements. Fully optimized strategy on 4H chart. Cons : Has a maximum losing streak of 3 consecutive trades in several market conditions. ** Past performance is not a guarante
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Experts
The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experts
The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
KingCobraFX
Van Hoa Nguyen
5 (4)
Experts
KingCobraFX was developed to be a professional scalping EA, a powerful and sophisticated system designed to optimize performance in the currency market. Using advanced strategies, King Cobra Mt4 supports both beginner and professional traders, allowing them to safely face the challenges and seize the opportunities of this dynamic market. KingCobraFX   is system combines adaptive intelligence, price action strategy analysis, automatic trade adjustment and strict risk control. This adaptability ma
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Altri dall’autore
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Indicatori
L'   indicatore "Opening Range Breakouts"   è uno strumento di trading basato sulla sessione, progettato per i trader che seguono strategie di trading istituzionali, come   l'ICT (Inner Circle Trader), gli Smart Money Concepts (SMC)   e le strategie basate   sul volume   o   sul flusso degli ordini   . Questo indicatore traccia gli intervalli di apertura essenziali della sessione, consentendo ai trader di identificare potenziali   sweep di liquidità, zone di breakout, fakeout   e   livelli intra
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore strategico London Session Breakout   è progettato per i trader che seguono   i principi ICT (Inner Circle Trader)   e   Smart Money Concepts (SMC)   , concentrandosi sulla   ricerca di liquidità basata sulla sessione, sulle kill zone   e   sul comportamento dei market maker   durante la sessione di Londra. Questo strumento cattura i livelli di prezzo più alti e più bassi tra   le 00:00   e   le 07:00 GMT   , comunemente identificati come   London Killzone   o   range dei market
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
IL       Indicatore di portata asiatica ICT       è un potente strumento progettato per aiutare i trader a identificare le principali strutture di mercato e le zone di liquidità in base alla strategia di trading Asian Range ICT. Segna i livelli di prezzo più alti e più bassi della sessione asiatica (dalle 19:00 a mezzanotte, ora di New York) e fornisce informazioni critiche sui movimenti di mercato per le sessioni di trading successive. Questo indicatore migliora l'accuratezza delle negoziazioni
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore New York Range   è uno strumento di analisi basato sulla sessione, sviluppato per i trader che applicano   concetti   ICT (Inner Circle Trader)   , Smart Money trading e   metodi di price action istituzionale   . Progettato specificamente per la sessione di New York, questo indicatore cattura l'intervallo di prezzo tra   le 12:00   e   le 14:00 GMT   , un periodo critico che si sovrappone alla   chiusura di Londra   e   all'apertura di New York   . Identifica   i massimi e i mini
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'   Exit Area Ultimate   è un indicatore tecnico progettato per migliorare le decisioni di trading indicando i livelli giornalieri   dell'Average True Range (ATR)   e   dell'Average Daily Rate (ADR)   sul grafico. Comprendendo questi livelli, i trader possono facilmente valutare il movimento medio di un asset durante il giorno. Questo versatile indicatore ha molteplici scopi per i day trader, aiutando nel piazzamento degli ordini, identificando le tendenze intraday, impostando i livelli di trai
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicatori
IL       Candle Power Pro       è uno strumento di trading sofisticato progettato per decodificare       pressione del volume reale, squilibri dei dati tick e dinamiche del flusso degli ordini istituzionali       misurando il       battaglia tra zecche tori e zecche orsi       in tempo reale. Questo indicatore trasforma i dati grezzi       dati di volume in informazioni fruibili   , aiutando i trader a identificare       Movimenti di denaro intelligente, caccia alla liquidità e psicologia nasco
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
L'   indicatore SMC Sessions   è uno strumento di precisione pensato per   i trader Smart Money   che si affidano a   concetti ICT, ricerche di liquidità   e   strategie basate sulle sessioni   . Traccia in modo fluido le zone di trading critiche basate sulle sessioni, utilizzando i concetti più collaudati e diffusi tra i trader istituzionali. Questo indicatore di sessione "tutto in uno" sovrappone al grafico le strategie di range più efficaci e ad alta probabilità, tra cui:   ICT Asian Range, L
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Multi Timeframe Candles   è un potente strumento di visualizzazione progettato per aiutare i trader ad allineare l'analisi dei timeframe inferiori con la struttura dei timeframe superiori. Tracciando le candele di un timeframe superiore selezionato (H1, H4, D1, ecc.) direttamente sul grafico corrente, questo indicatore offre una prospettiva più chiara dell'andamento generale del mercato senza dover cambiare grafico. Chi ha bisogno di questo indicatore? Questo strumento è ideale
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
Candle Volume Strength è un indicatore di analisi del volume avanzato che fornisce informazioni sulla battaglia in corso tra acquirenti e venditori. Calcola e visualizza i cambiamenti di volume in tempo reale, aiutando i trader a confermare breakout, trend, ritracciamenti e inversioni con maggiore accuratezza. Caratteristiche principali: Conferma basata sul volume:   l'indicatore monitora le variazioni del volume dei tick e avvisa quando il potere di mercato si sposta tra acquirenti e venditor
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indicatori
Presentazione del   Bollinger Band Volume Breakout Detector   , un potente indicatore tecnico progettato per migliorare la popolare   strategia di Bollinger Band Breakout   . Questo indicatore porta il trend following al livello successivo incorporando i dati sul volume, riducendo efficacemente i falsi segnali. Aderendo al principio "il volume conferma il prezzo", questo strumento consente ai trader di identificare i breakout dei prezzi accompagnati da aumenti significativi del volume, garantend
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Ez Channel   è uno strumento essenziale per i trader che seguono la tendenza in quanto identifica automaticamente i canali di tendenza reali nel grafico. Con questo indicatore, non dovrai più passare ore a disegnare manualmente linee di tendenza sui tuoi grafici. Ti fa risparmiare tempo e fatica disegnando rapidamente canali di tendenza per qualsiasi simbolo e intervallo di tempo. Una delle caratteristiche principali di Ez Channel è il suo mini pannello di controllo, che ti consen
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
Extract Candle Power   è un indicatore di estrazione del volume in tempo reale che fornisce preziose informazioni sul comportamento di venditori e acquirenti durante ogni candela. Analizzando i dati sul volume, i trader possono prendere decisioni più informate sulle tendenze del mercato e sulle potenziali inversioni, superando le capacità dei tradizionali indicatori della media mobile. Questo potente strumento ti consente di estrarre e analizzare il volume di venditori e acquirenti della candela
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
Presentazione di   Awesome Oscillator Alert   , un potente indicatore tecnico che fornisce ai trader preziose informazioni sulle dinamiche di mercato e sulle opportunità di trading. Con le sue funzionalità complete e l'interfaccia intuitiva, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano di ottenere un vantaggio sul mercato. Una delle caratteristiche distintive di Awesome Oscillator Alert è la sua compatibilità con tutte le coppie di valute e i tempi. Che tu stia scambian
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'indicatore   Candle GAP   è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano   le strategie di Gap Trading   in quanto identifica automaticamente i gap delle candele per ogni giorno della settimana. Un gap si riferisce a una differenza di livello di prezzo tra la chiusura e l'apertura di due giorni consecutivi. Questo indicatore riconosce quattro tipi di modelli di gap: comune, fuga, continuazione ed esaurimento. Incorporando questo indicatore in qualsiasi grafico, i trader possono convali
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Three MA Alert   è uno strumento essenziale per i trader che si affidano alla   Moving Averages Crossover Strategy   . Semplifica la tua vita di trading inviando notifiche al tuo dispositivo mobile, e-mail e visualizzando avvisi pop-up con suono ogni volta che c'è un crossover di tre medie mobili. Seguendo questa tecnica ampiamente utilizzata, puoi assicurarti di essere sempre dalla parte giusta del trend ed evitare di fare trading contro la direzione prevalente del mercato. Con l
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
Ti presentiamo   Mr. Fibonacci   , un incredibile indicatore progettato per semplificare il processo di disegno e regolazione dei livelli di Fibonacci sul tuo grafico. Questo indicatore offre eccezionali opzioni di personalizzazione per i trader professionisti, consentendo loro di tracciare con precisione qualsiasi livello di Fibonacci. Inoltre, fornisce notifiche mobili, avvisi e-mail e avvisi pop-up quando il prezzo entra nei livelli di Fibonacci, assicurandoti di non perdere mai potenziali op
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
Il   Two MA Crossover   è un potente sistema di notifica progettato specificamente per i trader che si affidano alla   Moving Average Crossover Strategy   . Questo indicatore completamente automatizzato funge da sistema di avviso completo, assicurandoti di non perdere mai un evento di trading cruciale. Invia notifiche al tuo dispositivo mobile, e-mail e visualizza avvisi pop-up con audio sul tuo computer, tutto quando rileva un crossover della media mobile in base ai tuoi parametri preferiti. Un
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
L'indicatore tecnico   Pivot Bro   è un potente strumento progettato per identificare le aree di ritracciamento utilizzando i livelli   Pivot, Fibonacci, ATR   e   ADR   . Va oltre riconoscendo anche   i modelli di candele   di inversione basati sull'azione dei prezzi. Inoltre, il   Currency Meter   è un compagno prezioso per valutare la vera forza delle principali valute. Analizzando 28 coppie di valute e mostrando la loro forza sul grafico con cambi di colore, consente ai trader di prendere de
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicatori
Questo indicatore tecnico identifica e analizza automaticamente l'azione dei prezzi utilizzando una varietà di   Reversal Candlestick Patterns   sul grafico. Disegna comodamente i segni della freccia insieme ai nomi dei modelli corrispondenti, facilitando l'individuazione degli ultimi modelli di candele di inversione. Con questo indicatore, puoi identificare e confrontare rapidamente l'analisi del grafico con modelli di candele precedentemente identificati. L'indicatore include una gamma di mode
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicatori
L'indicatore   Reversal Alert Pro   è un potente strumento progettato per rilevare automaticamente le aree di inversione nel mercato. Offre comode notifiche inviate direttamente al tuo dispositivo mobile e visualizza avvisi pop-up con audio. Incorporando questo indicatore nella tua strategia di trading, puoi filtrare efficacemente le posizioni di trading. Inoltre, l'indicatore offre la possibilità di utilizzare indicatori CCI, RSI e stocastici per perfezionare ulteriormente i segnali generati, m
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore tecnico   Currency Strength 7   è un potente strumento progettato per aiutare i trader a valutare la forza delle sette valute più popolari. Analizzando la forza di AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF e CAD, questo indicatore fornisce preziose informazioni sulle dinamiche valutarie. Rappresenta la forza della valuta sul grafico utilizzando le linee, consentendo ai trader di valutare rapidamente la forza relativa delle diverse valute. Una delle caratteristiche distintive di questo indicatore
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
BullsBears Action Expert Advisor   è una soluzione di trading avanzata progettata per i trader che si affidano all'analisi di mercato basata sul volume. Utilizzando i dati sul volume di Bulls e Bears, questo EA identifica automaticamente potenziali opportunità di trading in base alla forza del mercato ed esegue ordini di acquisto o vendita in base ai parametri definiti dall'utente. È completamente personalizzabile, consentendo ai trader di perfezionare le proprie strategie con più filtri, opzio
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Il   Crossover Action Expert Advisor   è uno strumento avanzato progettato per automatizzare una delle strategie di trading più popolari, la M   oving Average Crossover Strategy   . Con la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità, questo consulente esperto elimina la complessità del trading manuale ed esegue le negoziazioni automaticamente in base ai crossover della media mobile. Una delle caratteristiche principali di questo consulente esperto è il suo corretto sistema di gestion
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
Il   CCI Action Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare la   strategia CCI (Commodity Channel Index)   , consentendo ai trader di capitalizzare i tocchi di livello CCI. Con le sue impostazioni intuitive e il robusto sistema di gestione del rischio, questo EA fornisce una soluzione affidabile ed efficiente per i trader che desiderano incorporare l'indicatore CCI nel loro approccio al trading. Una delle caratteristiche principali di questo Expert Advisor è il suo corre
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Il News Robo Expert Advisor è un potente strumento progettato per assistere i trader di notizie nell'apertura di ordini pendenti con stop loss nascosto durante i comunicati stampa. Offre diverse funzionalità che migliorano la tua esperienza di trading e proteggono le tue operazioni. Una delle caratteristiche principali di News Robo è lo stop loss nascosto, ideale per i trader di notizie che preferiscono nascondere il proprio stop loss ai broker market maker. Lo stop loss viene rivelato automatic
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
RSI Action Expert Advisor   è un potente strumento che automatizza le popolari strategie   RSI (Relative Strength Index)   , consentendo un trading efficiente e accurato. Utilizzando i livelli di ipercomprato e ipervenduto, questo EA identifica i punti di ingresso ottimali per gli ordini di acquisto e vendita. Offre inoltre varie opzioni di filtraggio del segnale per migliorare la precisione del trading, inclusi i punti di inversione RSI, gli ordini in sospeso, l'identificazione delle principali
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Fibo Scalper Pro Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare le popolari   strategie di trading di Fibonacci   . Semplifica il processo di trading disegnando e regolando automaticamente i livelli di Fibonacci sul grafico. Questa funzione offre praticità e precisione per i trader che utilizzano i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci nelle loro analisi. Una delle caratteristiche principali di Fibo Scalper Pro è la sua funzione di personalizzazione. Consente ai tra
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilità
Ti presentiamo   TPSL Driver Utility   , un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading automatizzando la gestione di Stop Loss e Take Profit. Questa utility si rivolge a tutti i trader che desiderano una gestione degli ordini senza soluzione di continuità e tecniche avanzate di protezione dei profitti. Con TPSL Driver Utility, hai la flessibilità di scegliere tra due modalità di gestione degli ordini: Hidden e Visual. La modalità nascosta ti consente di nascondere i
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Experts
L'   EA Breakout Robot   è uno strumento di trading specializzato progettato per automatizzare   i breakout basati su sessioni temporali   . L'EA funziona disegnando un riquadro di intervallo di prezzo e linee di massimo/minimo in base ai parametri temporali specificati. Quando il prezzo supera il massimo o il minimo di questo intervallo definito, l'EA esegue automaticamente le operazioni. Le funzionalità principali del sistema si concentrano sul   breakout EURJPY   tra le 22:00 e le 02:00 GMT,
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicatori
Presentazione del   punto di ingresso   , un potente indicatore tecnico progettato per fornire notifiche di acquisto/vendita. Questo indicatore analizza 5 medie mobili, CCI, RSI, stocastico, Bill Williams e indicatori di volume su 3 diversi intervalli di tempo per generare segnali accurati. Offre opzioni di personalizzazione illimitate per i trader professionisti, consentendo loro di personalizzare l'indicatore in base alla loro esperienza e strategie. Il punto di ingresso invia segnali agli ute
Filtro:
Jptrading
289
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thushara Dissanayake
27185
Risposta dello sviluppatore Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
Rispondi alla recensione