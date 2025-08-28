Scipio Gold Bot

Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com

Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso.

questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5: https://www.mql5.com/it/market/product/148820


Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono:
+ nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire
+ apre 1 solo trade alla volta
+ usa sempre STOP LOSS vicini e fissi 
+ adatta SL e TP alla volatilita' della giornata

+ SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trading in automatico senza alcun intervento del TRADER.

+ this EA is optimized for brokers with two decimals i.s. 0000.00 if your broker has 3 decimals i.e. 0000.000 pls contact me via email.


Segui i nostri TRADE dal vivo in diretta sul nostro canale YOUTUBE ogni giorno alle 9:00 e alle 15:30: 

Per Prima cosa VERIFICA il comportamento e i risultati con METATRADER STRATEGY TESTER per backtest: I risultati sono certi e verificabili con un servizio che fornisce lo storico al 99.90% professionale www.tickstory.com

SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla.

La logica di questo EA e' quella di identificare nelle prime ore e seguire il TREND di giornata, cercando di prendere il massimo vantaggio fino a chiusura dei mercati.
Per far questo SCIPIO non usa nessun indicatore noto, utilizza un EDGE che ho trovato negli anni basandosi solo sui prezzi e sul comportamento dei prezzi.

COME FARE TRADING
+ Questo EA è creato per essere utilizzato esclusivamente su un asset: GOLD. L'utilizzo su altri asset e' possibile ma non e' supportato da noi.
+ SCIPIO EA non apre piu' di 1 trade al giorno e non va mai overnight, quindi i costi di trading (spread e swap) sono quasi zero.
+ è sufficiente mettere l'EA sul grafico, attivare AUTOTRADING e non serve fare altro.
+ SCIPIO BOT GOLD apre e chiude i trade con modalita' 100% automatica 365/7/24 mom serve nessun intervento del TRADER.
+ non ci sono impostazioni da scegliere, non e' un BOT interpretabile, e' un EA 100% automatico.
+ si può usare su qualsiasi timeframe perché l'operatività è la stessa su ogni timeframe, il risultato finale non cambia.
+ scegliere con attenzione il lotto da usare perché questo Ea userà sempre lo stesso lottaggio (default = 0.01).
+ il lotto si può impostare dall'interfaccia impostazioni e cambiare quando si vuole.
+ è consigliato tenere SCIPIO EA attivo e il PC acceso sempre, volendo si può usare una VPS.
+ volendo il TRADER può chiudere manualmente i TRADE, l'Ea non ne aprirà altri.

IMPOSTAZIONI E INPUT
+ le impostazioni DEFAULT vanno bene sempre, non serve ottimizzare nulla.
+ e' solo necessario impostare il lotto con cui fara' trading (default = 0.01) usera' sempre questo, non aumenta in automatico.
+ non ci sono impostazioni che il trader deve scegliere, e' fire&forget automatic trading.

DISTRIBUZIONE
+ funziona su MT4 e MT5
+ creato per GOLD esclusivamente, l'utilizzo su altri asset non e' da noi supportato.
+ e' completamente bug free.
+ diamo supporto sul prodotto ma non sulle VPS.
- incluse: 5 attivazioni 
- per contatti: sfscalper.com@gmail.com
