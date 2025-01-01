MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoCompany BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Company Ottiene le informazioni relative al nome del broker. string Company() const Valore di ritorno Il nome del broker. Nota Per ottenere il nome mediatore utilizza la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_COMPANY). Name Path