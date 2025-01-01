DocumentazioneSezioni
Ottiene il numero di build del terminale client.

int  CBuild() const 

Valore di ritorno

Numero di build del terminale client.

Nota

Per ottenere il numero di build utilizza la funzione TerminalInfoInteger()(proprietà TERMINAL_BUILD).