DataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPath

DataPath

Ottiene il informazioni sulla cartella dei dati del terminale.

string  DataPath() const

Valore di ritorno

Cartella dei dati del terminale client.

Nota

Per ottenere la cartella dei dati del terminale client utilizza la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_DATA_PATH).