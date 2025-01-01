DocumentazioneSezioni
MemoryAvailable

Ottiene le informazioni sulla memoria libera, disponibile per il terminale/agente client (in Mb).

int  MemoryTotal() const 

Valore di ritorno

Memoria libera (in Mb), disponibile per il terminale/agente.

Nota

Per ottenere la memoria libera utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_MEMORY_TOTAL).