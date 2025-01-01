MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Ottiene la cartella del terminale client. string Path() const Valore di ritorno La cartella del terminale client. Nota Per ottenere la cartella terminale client utilizza la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_PATH). Company DataPath