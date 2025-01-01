DocumentazioneSezioni
Ottiene la cartella del terminale client.

string  Path() const 

Valore di ritorno

La cartella del terminale client.

Nota

Per ottenere la cartella terminale client utilizza la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_PATH).