DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoLanguage 

Language

Ottiene l'informazione sulla lingua nel terminale client.

string  Language() const 

Valore di ritorno

Lingua, utilizzata nel terminale client.

Nota

Per ottenere la lingua usa la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_LANGUAGE).