Language

Ottiene l'informazione sulla lingua nel terminale client.

string Language() const

Valore di ritorno

Lingua, utilizzata nel terminale client.

Nota

Per ottenere la lingua usa la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_LANGUAGE).