IsConnected

Ottiene le informazioni sulla connessione al trade server.

bool  IsConnected() const

Valore di ritorno

true, se il terminale è collegato al trade server, altrimenti false.

Nota

Per ottenere lo stato della connessione utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (propeirtà TERMINAL_CONNECTED).