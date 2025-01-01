DocumentazioneSezioni
Ottiene le informazioni relative al permesso di trade.

bool  IsTradeAllowed() const 

Valore di ritorno

vero, se il trade è consentito, altrimenti false.

Nota

Per avere informazioni sulle autorizzazioni per il trading utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_TRADE_ALLOWED).