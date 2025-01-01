MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Ottiene le informazioni relative al permesso di trade. bool IsTradeAllowed() const Valore di ritorno vero, se il trade è consentito, altrimenti false. Nota Per avere informazioni sulle autorizzazioni per il trading utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_TRADE_ALLOWED). IsDLLsAllowed IsEmailEnabled