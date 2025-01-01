MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoCommonDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CommonDataPath Ottiene la cartella dati comune di tutti i terminali client, installati sul computer. string CommonDataPath() const Valore di ritorno Cartella dei dati comuni. Nota Per ottenere cartella dei dati comuni utilizza la funzione TerminalInfoString() (propeirtà COMMON_DATA_PATH). DataPath InfoInteger