Ottiene la cartella dati comune di tutti i terminali client, installati sul computer.

string  CommonDataPath() const 

Valore di ritorno

Cartella dei dati comuni.

Nota

Per ottenere cartella dei dati comuni utilizza la funzione TerminalInfoString() (propeirtà COMMON_DATA_PATH).