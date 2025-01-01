MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoMemoryPhysical BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryPhysical Ottiene le informazioni sulla memoria fisica (in Mb). int MemoryPhysical() const Valore di ritorno Memoria fisica (in Mb). Nota Per ottenere la memoria fisica utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL). CPUCores MemoryTotal