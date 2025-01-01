DocumentazioneSezioni
MemoryPhysical

Ottiene le informazioni sulla memoria fisica (in Mb).

int  MemoryPhysical() const 

Valore di ritorno

Memoria fisica (in Mb).

Nota

Per ottenere la memoria fisica utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL).