MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoCPUCores 

CPUCores

Ottiene le informazioni sulla quantità di core della CPU del sistema.

int  CPUCores() const 

Valore di ritorno

Quantità di core di CPU nel sistema.

Nota

Per ottenere la quantità di core della CPU utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_CPU_CORES).