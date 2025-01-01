DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoCodePage 

CodePage

Ottiene le informazioni sulla pagina di codice della lingua nel terminale client.

int  CodePage() const 

Valore di ritorno

Pagina Codice della lingua nel terminale client.

Nota

Per ottenere la pagina di codice utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_CODEPAGE).