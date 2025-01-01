MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoCodePage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CodePage Ottiene le informazioni sulla pagina di codice della lingua nel terminale client. int CodePage() const Valore di ritorno Pagina Codice della lingua nel terminale client. Nota Per ottenere la pagina di codice utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_CODEPAGE). MaxBars CPUCores