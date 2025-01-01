DocumentazioneSezioni
Ottiene le informazioni del nome del terminale client.

string  Name() const 

Valore di ritorno

Nome del terminale client.

Nota

Per ottenere il nome del terminale client utilizza la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_NAME).