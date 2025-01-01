MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoName BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Name Ottiene le informazioni del nome del terminale client. string Name() const Valore di ritorno Nome del terminale client. Nota Per ottenere il nome del terminale client utilizza la funzione TerminalInfoString() (proprietà TERMINAL_NAME). Language Company