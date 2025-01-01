- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Ottiene il numero di deals nella cronistoria di trading entro l'intervallo specificato.
history_deals_total(
Parametri
date_from
[in] Data di richiesta dei deals. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Parametro richiesto senza nome.
date_to
[in] Data, fino alla quale sono richiesti i deals. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Valore Integer.
Nota
La funzione è simile a HistoryDealsTotal.
Esempio:
from datetime import datetime
