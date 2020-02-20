- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_deals_get
Ottiene affari(deals) dalla cronistoria di trading entro l'intervallo specificato con la possibilità di filtrare per ticket o posizione.
Chiamata specificando un intervallo di tempo. Restituisce tutti i deals che rientrano nell'intervallo specificato.
|
history_deals_get(
Chiama specificando il ticket dell'ordine. Restituisce tutti i deals con il ticket ordine specificato nelle proprietà DEAL_ORDER.
|
history_deals_get(
Chiama specificando il ticket della posizione. Restituisce tutti i deals con il ticket della posizione specificato nella proprietà DEAL_POSITION_ID.
|
history_deals_get(
Parametri
date_from
[in] Data di richiesta degli ordini. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Il parametro richiesto unnamed viene specificato per primo.
date_to
[in] Data, fino alla quale sono richiesti gli ordini. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Il parametro richiesto senza nome viene specificato per secondo.
group="GROUP"
[in] Il filtro per disporre un gruppo di simboli necessari. Parametro named opzionale. Se viene specificato il gruppo, la funzione restituisce solo gli affati che soddisfano un criterio specificato per un nome simbolo.
ticket=TICKET
[in] Ticket di un ordine (archiviato inDEAL_ORDER) per cui devono essere ricevuti tutti i deals. Parametro opzionale. Se non specificato, il filtro non viene applicato.
position=POSITION
[in] Ticket di una posizione (memorizzato in DEAL_POSITION_ID) per cui devono essere ricevuti tutti i deals. Parametro opzionale. Se non specificato, il filtro non viene applicato.
Valore di Ritorno
Restituisce informazioni sotto forma di una struttura denominata tupla (namedtuple). Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
La funzione consente di ricevere tutti i deals della cronistoria entro un periodo specificato in una singola chiamata simile al tandem HistoryDealsTotal e HistoryDealSelect.
Il parametro group consente di ordinare i deals in base ai simboli. '*' può essere usato all'inizio e alla fine di una stringa.
Il parametro group può contenere diverse condizioni separate da virgola. Una condizione può essere impostata come maschera usando '*'. Il simbolo di negazione logica "!" può essere utilizzato per un'esclusione. Tutte le condizioni vengono applicate in sequenza, il che significa che le condizioni di inclusione in un gruppo devono essere specificate prima, seguite da una condizione di esclusione. Ad esempio, group= "*, !EUR" significa che i deals per tutti i simboli dovrebbero essere selezionati per primi e quelli che contengono "EUR" nei nomi dei simboli dovrebbero essere esclusi in seguito.
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
See also