Collegamento ad un conto di trading utilizzando i parametri specificati.

login(
   login,                    // numero di conto
   password="PASSWORD",      // password
   server="SERVER",          // nome del server come specificato nel terminale
   timeout=TIMEOUT           // timeout
   )

Parametri

login

[in] Numero del conto di trading. Parametro richiesto senza nome.

password

[in] Password del conto di trading. Parametro named opzionale. Se la password non è impostata, la password salvata nel database del terminale viene applicata automaticamente.

server

[in] Nome del trade server. Parametro named opzionale. Se non è impostato alcun server, l'ultimo server utilizzato viene applicato automaticamente.

timeout=TIMEOUT

[in] Timeout della connessione in millisecondi. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene applicato il valore di 60.000 (60 secondi). Se la connessione non viene stabilita entro il tempo specificato, la chiamata viene forzatamente chiusa e viene generata l'eccezione.

Valore di Ritorno

True in caso di connessione riuscita all'account di trade, altrimenti - False.

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# visualizza i dati sulla versione MetaTrader 5
print(mt5.version())
# connessione all'account di trade senza specificare una password ed un server
account=17221085
authorized=mt5.login(account)  # la password del database del terminale viene applicata se i dati di connessione sono impostati per essere ricordati
if authorized:
    print("connesso all'account #{}".format(account))
else:
    print("fallimento nella connessione all'account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# ora si connette ad un altro account di trading specificando la password
account=25115284
authorized=mt5.login(accountpassword="gqrtz0lbdm")
if authorized:
# visualizza i dati dell'account di trading 'così come sono'
    print(mt5.account_info())
    # visualizza i dati del conto di trading sotto forma di un elenco
    print("Show account_info()._asdict():")
    account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()
    for prop in account_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))
else:
    print("fallimento nella connessione all'account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Result:
Autore del pacchetto MetaTrader5: MetaQuotes Software Corp.
Versione del pacchetto MetaTrader5: 5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
 
collegato all'account #17221085
 
collegato all'account #25115284
AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ...
proprietà dell'account:
   login=25115284
   trade_mode=0
   leverage=100
   limit_orders=200
   margin_so_mode=0
   trade_allowed=True
   trade_expert=True
   margin_mode=2
   currency_digits=2
   fifo_close=False
   balance=99588.33
   credit=0.0
   profit=-45.23
   equity=99543.1
   margin=54.37
   margin_free=99488.73
   margin_level=183084.6054809638
   margin_so_call=50.0
   margin_so_so=30.0
   margin_initial=0.0
   margin_maintenance=0.0
   assets=0.0
   liabilities=0.0
   commission_blocked=0.0
   name=James Smith
   server=MetaQuotes-Demo
   currency=USD
   company=MetaQuotes Software Corp.

