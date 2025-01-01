- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Collegamento ad un conto di trading utilizzando i parametri specificati.
|
login(
Parametri
login
[in] Numero del conto di trading. Parametro richiesto senza nome.
password
[in] Password del conto di trading. Parametro named opzionale. Se la password non è impostata, la password salvata nel database del terminale viene applicata automaticamente.
server
[in] Nome del trade server. Parametro named opzionale. Se non è impostato alcun server, l'ultimo server utilizzato viene applicato automaticamente.
timeout=TIMEOUT
[in] Timeout della connessione in millisecondi. Parametro named opzionale. Se non specificato, viene applicato il valore di 60.000 (60 secondi). Se la connessione non viene stabilita entro il tempo specificato, la chiamata viene forzatamente chiusa e viene generata l'eccezione.
Valore di Ritorno
True in caso di connessione riuscita all'account di trade, altrimenti - False.
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
