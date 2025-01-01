DocumentazioneSezioni
positions_total

Ottiene il numero di posizioni aperte.

positions_total()

Valore di Ritorno

Valore Integer.

Nota

La funzione è simile a PositionsTotal.

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# verifica la presenza di posizioni aperte
positions_total=mt5.positions_total()
if positions_total>0:
    print("Totale posizioni=",positions_total)
else:
    print("Posizioni non trovate")
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()

See also

