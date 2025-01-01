DocumentazioneSezioni
symbol_info_tick

Ottiene l'ultimo TICK per lo strumento finanziario specificato.

symbol_info_tick(
   symbol      // nome dello strumento finanziario
)

symbol

[in] Nome dello strumento finanziario. Parametro richiesto senza nome.

Valore di Ritorno

Restituisce informazioni sotto forma di tupla. Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().

Nota

La funzione è simile a SymbolInfoTick.

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# tentativo di abilitare la visualizzazione di GBPUSD in MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
    print("Fallimento nel selezionare GBPUSD")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# mostra l'ultimo tick GBPUSD
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# visualizza i valori dei tick sotto forma di un elenco
print("Mostra symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
    print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Risultato:
Autore del pacchetto MetaTrader5: MetaQuotes Software Corp.
Versione del pacchetto MetaTrader5: 5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Show symbol_info_tick._asdict():
  time=1585070338
  bid=1.17264
  ask=1.17279
  last=0.0
  volume=0
  time_msc=1585070338728
  flags=2
  volume_real=0.0

See also

symbol_info, symbol_info