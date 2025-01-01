- initialize
symbol_info_tick
Ottiene l'ultimo TICK per lo strumento finanziario specificato.
|
symbol_info_tick(
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Restituisce informazioni sotto forma di tupla. Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
La funzione è simile a SymbolInfoTick.
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
See also