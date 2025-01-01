DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetaTrader per Pythonhistory_orders_total 

history_orders_total

Ottiene il numero di ordini nella cronistoria di trading entro l'intervallo specificato.

history_orders_total(
   date_from,    // data da cui vengono richiesti gli ordini
   date_to       // data, fino alla quale sono richiesti gli ordini
   )

Parametri

date_from

[in] Data di richiesta degli ordini. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Parametro richiesto senza nome.

date_to

[in] Data, fino alla quale sono richiesti gli ordini. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Parametro richiesto senza nome.

Valore di Ritorno

Valore Integer.

Nota

La funzione è simile a HistoryOrdersTotal.

Esempio:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# ottiene il numero di ordini nella cronistoria
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Totale ordini cronistorici =",history_orders)
else:
    print("Ordini non trovati nella cronistoria")
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()

See also

history_orders_get, history_deals_total