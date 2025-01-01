- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
symbols_get
Ottiene tutti gli strumenti finanziari dal terminale MetaTrader 5.
|
symbols_get(
group="GROUP"
[in] Il filtro per disporre un gruppo di simboli necessari. Parametro opzionale. Se viene specificato il gruppo, la funzione restituisce solo simboli che soddisfano un criterio specificato.
Valore di Ritorno
Restituisce i simboli sotto forma di una tupla. Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
Il parametro group consente di ordinare i simboli per nome. '*' può essere usato all'inizio e alla fine di una stringa.
Il parametro group può essere utilizzato come uno named o unnamed. Entrambe le opzioni funzionano allo stesso modo. L'opzione named (group= "GROUP") semplifica la lettura del codice.
Il parametro group può contenere diverse condizioni separate da virgola. Una condizione può essere impostata come maschera usando '*'. Il simbolo di negazione logica "!" può essere utilizzato per un'esclusione. Tutte le condizioni vengono applicate in sequenza, il che significa che le condizioni di inclusione in un gruppo devono essere specificate prima, seguite da una condizione di esclusione. Per esempio, group= "*, !EUR" significa che tutti i simboli dovrebbero essere selezionati prima e quelli che contengono "EUR" nei loro nomi dovrebbero essere esclusi in seguito.
Diversamente da symbol_info(), la funzione symbols_get() restituisce i dati su tutti i simboli richiesti all'interno di una singola chiamata.
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
See also