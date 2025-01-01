DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetaTrader per Pythonsymbol_info 

symbol_info

Ottiene dati sullo strumento finanziario specificato.

symbol_info(
   symbol      // nome dello strumento finanziario
)

symbol

[in] Nome dello strumento finanziario. Parametro richiesto senza nome.

Valore di Ritorno

Restituisce informazioni sotto forma di una struttura denominata tupla (namedtuple). Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().

Nota

La funzione restituisce tutti i dati che è possibile ottenere utilizzando SymbolInfoInteger, SymbolInfoDouble e SymbolInfoString in una chiamata.

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# tenta di abilitare la visualizzazione del simbolo EURJPY in MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("EURJPY",True)
if not selected:
    print("Fallimento nel selezionare EURJPY")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# visualizza le proprietà del simbolo EURJPY
symbol_info=mt5.symbol_info("EURJPY")
if symbol_info!=None:
    # mostra i dati del terminale 'così come sono'    
    print(symbol_info)
    print("EURJPY: spread =",symbol_info.spread,"  digits =",symbol_info.digits)
    # mostra le proprietà del simbolo come lista
    print("Show symbol_info(\"EURJPY\")._asdict():")
    symbol_info_dict = mt5.symbol_info("EURJPY")._asdict()
    for prop in symbol_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Risultato:
Autore del pacchetto MetaTrader5: MetaQuotes Software Corp.
Versione del pacchetto MetaTrader5: 5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, ...
EURJPY: spread = 17   digits = 3
Show symbol_info()._asdict():
  custom=False
  chart_mode=0
  select=True
  visible=True
  session_deals=0
  session_buy_orders=0
  session_sell_orders=0
  volume=0
  volumehigh=0
  volumelow=0
  time=1585069682
  digits=3
  spread=17
  spread_float=True
  ticks_bookdepth=10
  trade_calc_mode=0
  trade_mode=4
  start_time=0
  expiration_time=0
  trade_stops_level=0
  trade_freeze_level=0
  trade_exemode=1
  swap_mode=1
  swap_rollover3days=3
  margin_hedged_use_leg=False
  expiration_mode=7
  filling_mode=1
  order_mode=127
  order_gtc_mode=0
  option_mode=0
  option_right=0
  bid=120.024
  bidhigh=120.506
  bidlow=118.798
  ask=120.041
  askhigh=120.526
  asklow=118.828
  last=0.0
  lasthigh=0.0
  lastlow=0.0
  volume_real=0.0
  volumehigh_real=0.0
  volumelow_real=0.0
  option_strike=0.0
  point=0.001
  trade_tick_value=0.8977708350166538
  trade_tick_value_profit=0.8977708350166538
  trade_tick_value_loss=0.8978272580355541
  trade_tick_size=0.001
  trade_contract_size=100000.0
  trade_accrued_interest=0.0
  trade_face_value=0.0
  trade_liquidity_rate=0.0
  volume_min=0.01
  volume_max=500.0
  volume_step=0.01
  volume_limit=0.0
  swap_long=-0.2
  swap_short=-1.2
  margin_initial=0.0
  margin_maintenance=0.0
  session_volume=0.0
  session_turnover=0.0
  session_interest=0.0
  session_buy_orders_volume=0.0
  session_sell_orders_volume=0.0
  session_open=0.0
  session_close=0.0
  session_aw=0.0
  session_price_settlement=0.0
  session_price_limit_min=0.0
  session_price_limit_max=0.0
  margin_hedged=100000.0
  price_change=0.0
  price_volatility=0.0
  price_theoretical=0.0
  price_greeks_delta=0.0
  price_greeks_theta=0.0
  price_greeks_gamma=0.0
  price_greeks_vega=0.0
  price_greeks_rho=0.0
  price_greeks_omega=0.0
  price_sensitivity=0.0
  basis=
  category=
  currency_base=EUR
  currency_profit=JPY
  currency_margin=EUR
  bank=
  description=Euro vs Japanese Yen
  exchange=
  formula=
  isin=
  name=EURJPY
  page=http://www.google.com/finance?q=EURJPY
  path=Forex\EURJPY

See also

account_info, terminal_info