Tipo Datetime
Il tipo datetime è destinato a memorizzare la data e l'ora come il numero di secondi trascorsi dal 01 gennaio 1970. Questo tipo occupa 8 byte di memoria.
Costanti di data e ora possono essere rappresentate come una stringa letterale, che consiste in 6 parti che mostrano il valore numerico dell 'anno, mese, giorno (o giorno, mese, anno), ore, minuti e secondi. La costante è racchiusa tra virgolette singole e inizia con il carattere D.
I valori vanno dal 1 ° gennaio 1970 al 31 dicembre 3000. Sia data (anno, mese, giorno) che orario (ore, minuti, secondi), o tutti insieme possono essere omessi.
Con la specificazione della data letterale, è desiderabile che si specifichi l'anno, mese e giorno. Altrimenti il compilatore restituisce un avviso su una voce incompleta.
Esempi:
|
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Orario dell'inizio dell'anno 2015
Vedi anche
Struttura del tipo Data, Data ed Ora, TimeToString, StringToTime