Tipo Datetime

Il tipo datetime è destinato a memorizzare la data e l'ora come il numero di secondi trascorsi dal 01 gennaio 1970. Questo tipo occupa 8 byte di memoria.

Costanti di data e ora possono essere rappresentate come una stringa letterale, che consiste in 6 parti che mostrano il valore numerico dell 'anno, mese, giorno (o giorno, mese, anno), ore, minuti e secondi. La costante è racchiusa tra virgolette singole e inizia con il carattere D.

I valori vanno dal 1 ° gennaio 1970 al 31 dicembre 3000. Sia data (anno, mese, giorno) che orario (ore, minuti, secondi), o tutti insieme possono essere omessi.

Con la specificazione della data letterale, è desiderabile che si specifichi l'anno, mese e giorno. Altrimenti il ​​compilatore restituisce un avviso su una voce incompleta.

Esempi:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Orario dell'inizio dell'anno 2015

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // Anno Mese Giorno Ore Minuti Secondi

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // Equivale a D'1980.07.19 12:30:27';

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // Equivale a D'1980.07.19 12:00:00'

datetime d4=D'01.01.2004'; // Equivale aD'01.01.2004 00:00:00'

datetime compilation_date=__DATE__; // Data di compilazione

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // Data ed orario di compilazione

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// Orario di compilazione

//--- Examples of declarations after which compiler warnings will be returned

datetime warning1=D'12:30:27'; // Equivale a D'[data di compilazione] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // Equivale a __DATETIME__

