Tipo Bool

Il tipo bool è designato per memorizzare i valori logici true o false, la rappresentazione numerica di essi è 1 o 0, rispettivamente.

Esempi:

bool a = true;
bool b = false;
bool c = 1;

La rappresentazione interna è un numero intero largo 1 byte. Va notato che nelle espressioni logiche è possibile utilizzare altro numero intero o tipi reali o espressioni di questi tipi - il compilatore non genererà alcun errore. In questo caso, il valore zero viene interpretato come false, e tutti gli altri valori - come true.

Esempi:

   int i=5;
   double d=-2.5;
   if(i) Print("i = ",i," ed è impostato a true");
   else Print("i = ",i," ed è impostato a false");
 
   if(d) Print("d = ",d," ed ha il valore true");
   else Print("d = ",d," ed ha il valore false");
 
   i=0;
   if(i) Print("i = ",i," ed ha il valore true");
   else Print("i = ",i," ed ha il valore false");
 
   d=0.0;
   if(d) Print("d = ",d," ed ha il valore true");
   else Print("d = ",d," ed ha il valore false");
 
//--- Risultato dell'esecuzione
//   i= 5 ed ha il valore true
//   d= -2.5 ed ha il valore true
//   i= 0 ed ha il valore false
//   d= 0 ed ha il valore false

Vedi anche

Operazioni Booleane, Precedenza Regole