Tipo Bool
Il tipo bool è designato per memorizzare i valori logici true o false, la rappresentazione numerica di essi è 1 o 0, rispettivamente.
Esempi:
|
bool a = true;
La rappresentazione interna è un numero intero largo 1 byte. Va notato che nelle espressioni logiche è possibile utilizzare altro numero intero o tipi reali o espressioni di questi tipi - il compilatore non genererà alcun errore. In questo caso, il valore zero viene interpretato come false, e tutti gli altri valori - come true.
Esempi:
|
int i=5;
