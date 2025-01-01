int i=5;

double d=-2.5;

if(i) Print("i = ",i," ed è impostato a true");

else Print("i = ",i," ed è impostato a false");



if(d) Print("d = ",d," ed ha il valore true");

else Print("d = ",d," ed ha il valore false");



i=0;

if(i) Print("i = ",i," ed ha il valore true");

else Print("i = ",i," ed ha il valore false");



d=0.0;

if(d) Print("d = ",d," ed ha il valore true");

else Print("d = ",d," ed ha il valore false");



//--- Risultato dell'esecuzione

// i= 5 ed ha il valore true

// d= -2.5 ed ha il valore true

// i= 0 ed ha il valore false

// d= 0 ed ha il valore false