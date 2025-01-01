MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti Oggetti
Costanti Oggetti
Ci sono 44 oggetti grafici che possono essere creati e visualizzati nel chart dei prezzi. Tutte le costanti per lavorare con gli oggetti sono divise in 9 gruppi:
- Tipi di oggetti - Identificatori di oggetti grafici;
- Proprietà dell'oggetto - imposta ed ottiene le proprietà degli oggetti grafici;
- Metodi di associazione oggetto - costanti di posizionamento oggetti nel grafico;
- Angolo binding - indicazione dell'angolo del programma, che è posizionato sull'oggetto;
- Visibilità degli oggetti - indica i timeframes in cui un oggetto è visibile;
- Livelli di Onde di Elliott - marcature di gradazione onda;
- Oggetti Gann - costanti sull'andamento del vantaglio Gann e della griglia Gann;
- Web colors – costanti dei colori web predefiniti;
- Wingdings – codici dei caratteri del font Wingdings.