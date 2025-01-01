DocumentazioneSezioni
Le onde di Elliott sono rappresentate da due oggetti grafici di tipo OBJ_ELLIOTWAVE5 e OBJ_ELLIOTWAVE3. Per impostare le dimensioni dell' onda (metodo di etichettatura onda), viene utilizzata la proprietà OBJPROP_DEGREE, per cui uno dei valori dell'enumerazione ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE può essere assegnato.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

ID

Descrizione

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Grand Supercycle

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Supercycle

ELLIOTT_CYCLE

Ciclo

ELLIOTT_PRIMARY

Primario

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Intermedio

ELLIOTT_MINOR

Minore

ELLIOTT_MINUTE

Minuto

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette

Esempio:

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- imposta i livelli di marking in INTERMEDIATE
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- mostra linee tra i tops delle onde
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- imposta il colore della linea
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- imposta lo spessore della linea
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- imposta descrizione
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }