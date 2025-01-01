- Tipi di oggetti
Le onde di Elliott sono rappresentate da due oggetti grafici di tipo OBJ_ELLIOTWAVE5 e OBJ_ELLIOTWAVE3. Per impostare le dimensioni dell' onda (metodo di etichettatura onda), viene utilizzata la proprietà OBJPROP_DEGREE, per cui uno dei valori dell'enumerazione ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE può essere assegnato.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
ID
|
Descrizione
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Grand Supercycle
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Supercycle
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Ciclo
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Primario
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Intermedio
|
ELLIOTT_MINOR
|
Minore
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minuto
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette
Esempio:
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)