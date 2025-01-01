- Tipi di oggetti
- Object Properties
- Metodi di Binding Ogetti
- Angolo del Grafico
- Visibilità degli oggetti
- Livelli delle Elliott Wave (_* Onde di Elliot)
- Oggetti Gann
- I Web Colors
- Wingdings
La combinazione dei flag di visibilità degli oggetti determina i timeframes del grafico, in cui l'oggetto è visibile. Per impostare/ottenere il valore della proprietà OBJPROP_TIMEFRAMES, è possibile utilizzare le funzioni ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger().
|
ID
|
Valore
|
Descrizione
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
L'oggetto non viene disegnato in tutti i timeframes
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 1-minuto
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-minuti
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 3-minuti
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 4-minuti
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 5-minuti
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 6-minuti
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 10-minuti
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 12-minuti
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-minuti
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 20-minuti
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 30-minuti
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 1-ora
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-ore
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 3-ore
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 4-ore
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 6-ore
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 8-ore
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 12-ore
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico giornaliero
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico settimanale
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico mensile
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
L'oggetto viene disegnato in tutti i timeframes
La visibilità delle flags può essere combinata con il simbolo "|", per esempio, la combinazione di flag OBJ_PERIOD_M10 | OBJ_PERIOD_H4 significa che l'oggetto sarà visibile sui timeframes a 10-minuti e 4-ore.
Esempio:
|
voidOnStart()
