voidOnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // Il Massimo(High) del giorno precedente

double prevLow; // Il Minimo(Low) del giorno precedente

double highs[],lows[]; // Array per Massimo e Minimo



//--- Resetta l'ultimo errore

ResetLastError();

//--- Riceve gli ultimi 2 valori Massimi sul timeframe giornaliero

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // Se la copia ha avuto successo

{

Print("I prezzi Massimi per gli ultimi 2 giorni sono stati ottenuti con successo");

prevHigh=highs[0]; // Il Massimo(High) del giorno precedente

Print("prevHigh = ",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // Oggetto con il nome highlevel non trovato

{

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // Crea l'oggetto Linea Orizzontale

}

//--- Imposta il valore per il livello del prezzo per la linea highlevel

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- Imposta la visibilità solo per PERIOD_M10 e PERIOD_H4

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

{

Print("Non posso ottenere i prezzi Massimi(High) per gli ultimi 2 giorni, Errore = ",GetLastError());

}



//--- Resetta l'ultimo errore

ResetLastError();

//--- Ottiene i valori Minimi(Low) di 2 giorni sul timeframe giornaliero

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // Se la copia ha avuto successo

{

Print("I prezzi Minimi(Low) per gli ultimi 2 giorni sono stati ottenuti con successo");

prevLow=lows[0]; // Il Minimo del giorno precedente

Print("prevLow = ",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // Oggetto con il nome lowlevel non trovato

{

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // Crea l'oggetto Linea Orizzontale

}

//--- Imposta il valore per il livello del prezzo per la linea lowlevel

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- Imposta la visibilità solo per PERIOD_M10 e PERIOD_H4

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else Print("Non posso ottenere i prezzi Minimi(Low) per gli ultimi 2 giorni, Errore = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // aggiorna il grafico forzatamente

}