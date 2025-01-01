voidOnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// Oggetto non trovato

{

//--- Informa riguardo il fallimento

Print("Object ",my_gann," non trovato. Error code = ",GetLastError());

//--- Ottiene il prezzo massimo del grafico

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- Ottiene il prezzo minimo del grafico

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- Quante barre vengono mostrate nel grafico?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Crea un array, per scrivere il tempo di apertura di ogni barra

datetime Time[];

//--- Dispone l' accesso al array come quello delle TimeSeries

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Ora copia i dati delle barre visibili nel grafico in questo array

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Non posso copiare l'array con l'orario di apertura!");

return;

}

//--- Preparazioni preliminari completate



//--- Indice deppa barra centrale nel grafico

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- Equatore del grafico - tra il massimo ed il minimo

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- Imposta le coordinate del primo ancor point al centro

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- Secondo anchor point a destra

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- Imposta la scala in unità per Pips / Bar

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- Imposta il line trend

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- Imposta lo spessore della linea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- Definisce lo stile della linea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- Imposta il colore della linea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- Permette all'utente di selezionare un oggetto

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- Selezionalo da solo

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- Disegnalo sul grafico

ChartRedraw(0);

}

}