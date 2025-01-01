- Variabili locali
- Parametri Formali
- Variabili Statiche
- Variabili Globali
- Variabili di Input
- Variabili Esterne
- Inizializzazione delle Variabili
- Visibilità Ambito(_*scope) e Durata delle Variabili(_*lifetime)
- Creazione ed Eliminazione di oggetti
Le variabili globali vengono create mettendo le loro dichiarazioni fuori dalle descrizioni delle funzioni. Variabili globali sono definite allo stesso livello come funzioni, cioè, non sono locali in ogni blocco.
Esempio:
|
int GlobalFlag=10; // Variabile globale
Il campo di applicazione delle variabili globali è l'intero programma. Le variabili globali sono accessibili da tutte le funzioni definite nel programma. Esse vengono inizializzate a zero a meno che un altro valore iniziale non viene definito in modo esplicito. Una variabile globale può essere inizializzata solo da una costante o un'espressione che corrisponde al suo tipo.
Global variables are initialized only once after the program is loaded into the client terminal memory and before the first handling of the Init event. For global variables representing class objects, during their initialization the corresponding constructors are called. In scripts global variables are initialized before handling the Start event.
Nota: Le variabili dichiarate a livello globale non devono essere mischiate con le variabili globali del terminale client a cui è possibile accedere utilizzando le funzioni GlobalVariable...().
