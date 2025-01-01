MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti Indicatore
Ci sono 37 indicatori tecnici predefiniti, che possono essere usati in programmi scritti nel linguaggio MQL5. Inoltre, vi è la possibilità di creare indicatori personalizzati utilizzando la funzione iCustom(). Tutte le costanti richieste per tale sono divise in 5 gruppi:
- Costanti di prezzo - per selezionare il tipo di prezzo o volume, in cui viene calcolato un indicatore;
- Metodi di smoothing - metodi di smoothing built-in utilizzati negli indicatori;
- Linee indicatore - Identificatori di buffer indicatore quando si accede utilizzando i valori degli indicatori CopyBuffer();
- Gli stili di disegno - per indicare uno dei 18 tipi di disegno ed impostare lo stile di disegno linea;
- Proprietà indicatori personalizzati sono utilizzate in funzioni per lavorare con indicatori custom;
- I tipi di indicatori sono utilizzati per specificare il tipo di indicatore tecnico durante la creazione di un handle con IndicatorCreate();
- Identificatori di tipi di dati vengono utilizzati per specificare il tipo di dati passati in un array di tipo MqlParam nella funzione IndicatorCreate().