MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti IndicatoreTipi di indicatori 

Tipi di indicatori tecnici

Ci sono due modi per creare una handle indicatore per ulteriori accesso ad i suoi valori. Il primo modo è quello di specificare direttamente un nome di funzione dall'elenco degli indicatori tecnici. Il secondo metodo che utilizza l' IndicatorCreate() è quello di creare in modo uniforme un handle di qualsiasi indicatore tramite l'assegnazione di un identificatore dell'enumerazione ENUM_INDICATOR. Entrambi i modi di creazione handle sono uguali, è possibile utilizzare quello che è più conveniente in un caso particolare, quando si scrive un programma in MQL5.

Quando si crea un indicatore di tipo IND_CUSTOM, il campo tipo del primo elemento di un array di parametri di input MqlParam deve avere il valore TYPE_STRING dell'enumerazione ENUM_DATATYPE, mentre il campo valore_stringa del primo elemento deve contenere il nome dell'indicatore personalizzato.

ENUM_INDICATOR

Identificatore

Indicatore

IND_AC

Accelerator Oscillator

IND_AD

Accumulation/Distribution

IND_ADX

Average Directional Index

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IND_ALLIGATOR

Alligator

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IND_AO

Awesome Oscillator

IND_ATR

Average True Range

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IND_BEARS

Bears Power

IND_BULLS

Bulls Power

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IND_CCI

Commodity Channel Index

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IND_CUSTOM

Custom indicator

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IND_DEMARKER

DeMarker

IND_ENVELOPES

Envelopes

IND_FORCE

Force Index

IND_FRACTALS

Fractals

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IND_GATOR

Gator Oscillator

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IND_MA

Moving Average

IND_MACD

MACD

IND_MFI

Money Flow Index

IND_MOMENTUM

Momentum

IND_OBV

On Balance Volume

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

Relative Strength Index

IND_RVI

Relative Vigor Index

IND_SAR

Parabolic SAR

IND_STDDEV

Standard Deviation

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IND_VOLUMES

Volumes

IND_WPR

Williams' Percent Range