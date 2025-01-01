Tipi di indicatori tecnici

Ci sono due modi per creare una handle indicatore per ulteriori accesso ad i suoi valori. Il primo modo è quello di specificare direttamente un nome di funzione dall'elenco degli indicatori tecnici. Il secondo metodo che utilizza l' IndicatorCreate() è quello di creare in modo uniforme un handle di qualsiasi indicatore tramite l'assegnazione di un identificatore dell'enumerazione ENUM_INDICATOR. Entrambi i modi di creazione handle sono uguali, è possibile utilizzare quello che è più conveniente in un caso particolare, quando si scrive un programma in MQL5.

Quando si crea un indicatore di tipo IND_CUSTOM, il campo tipo del primo elemento di un array di parametri di input MqlParam deve avere il valore TYPE_STRING dell'enumerazione ENUM_DATATYPE, mentre il campo valore_stringa del primo elemento deve contenere il nome dell'indicatore personalizzato.

ENUM_INDICATOR