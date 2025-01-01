- Costanti Prezzo
- Metodi di smussamento
- Linee Indicatori
- Stili di Disegno
- Proprietà Indicatore Personalizzato
- Tipi di indicatori
- Identificatori Tipo di Dati
Tipi di indicatori tecnici
Ci sono due modi per creare una handle indicatore per ulteriori accesso ad i suoi valori. Il primo modo è quello di specificare direttamente un nome di funzione dall'elenco degli indicatori tecnici. Il secondo metodo che utilizza l' IndicatorCreate() è quello di creare in modo uniforme un handle di qualsiasi indicatore tramite l'assegnazione di un identificatore dell'enumerazione ENUM_INDICATOR. Entrambi i modi di creazione handle sono uguali, è possibile utilizzare quello che è più conveniente in un caso particolare, quando si scrive un programma in MQL5.
Quando si crea un indicatore di tipo IND_CUSTOM, il campo tipo del primo elemento di un array di parametri di input MqlParam deve avere il valore TYPE_STRING dell'enumerazione ENUM_DATATYPE, mentre il campo valore_stringa del primo elemento deve contenere il nome dell'indicatore personalizzato.
ENUM_INDICATOR
|
Identificatore
|
Indicatore
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range