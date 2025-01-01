DocumentazioneSezioni
Quando si crea un handle indicatore utilizzando la funzione IndicatorCreate(), un array di tipo MqlParam deve essere specificato come ultimo parametro. Di conseguenza, la struttura MqlParam, descrivendo l'indicatore, contiene un campo speciale type. Questo campo contiene le informazioni sul tipo di dati (real, integer o string) che vengono passati da un particolare elemento della matrice. Il valore di questo campo della struttura MqlParam può essere uno dei valori ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Identificatore

Tipo di dati

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Ciascun elemento della matrice descrive il corrispondente parametro input di un indicatore tecnico creato, quindi il tipo e l'ordine degli elementi dell'array deve essere rigorosamente mantenuto in conformità con la descrizione.

 

 