- Costanti Prezzo
- Metodi di smussamento
- Linee Indicatori
- Stili di Disegno
- Proprietà Indicatore Personalizzato
- Tipi di indicatori
- Identificatori Tipo di Dati
Identificatori Tipo di Dati
Quando si crea un handle indicatore utilizzando la funzione IndicatorCreate(), un array di tipo MqlParam deve essere specificato come ultimo parametro. Di conseguenza, la struttura MqlParam, descrivendo l'indicatore, contiene un campo speciale type. Questo campo contiene le informazioni sul tipo di dati (real, integer o string) che vengono passati da un particolare elemento della matrice. Il valore di questo campo della struttura MqlParam può essere uno dei valori ENUM_DATATYPE.
ENUM_DATATYPE
|
Identificatore
|
Tipo di dati
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
Ciascun elemento della matrice descrive il corrispondente parametro input di un indicatore tecnico creato, quindi il tipo e l'ordine degli elementi dell'array deve essere rigorosamente mantenuto in conformità con la descrizione.