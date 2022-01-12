Contratti future continui in MetaTrader 5

Introduzione

Il trader non può creare i propri grafici in MetaTrader 5 poiché il grafico può essere costruito solo con i simboli del broker. Il trader richiede un prodotto sintetico: il contratto future continuo. Il problema è che solo un broker può effettuare lo splicing dei contratti e solo il broker decide se collegherà i future sul dato simbolo.

Fortunatamente, la cronologia dei future chiusi è sempre disponibile nel terminale. Usa questa cronologia per unire i contratti future nel terminale.

Convenzioni:

Tutti i dati, i disegni e gli screenshot nell'articolo si basano sui reali future dell'indice azionario ucraino. Le sezioni di codice sostituite o aggiunte nell'articolo verranno contrassegnate con un colore . Per esempio:



Il primo problema: le date si sovrappongono

I future vicini vengono negoziati con date che si sovrappongono.



Significa che il future viene messo in negoziazione mentre un altro future ha ancora due mesi da chiudere.





Fig. 1. Le date si sovrappongono nei contratti future

La figura mostra che 2013.09.16 è la data di inizio del trading di future UX-3.14, sebbene i future UX-12.13 siano ancora aperti.





Il secondo problema: scegliere il metodo di splicing

Esistono due metodi di splicing:

La semplice aggiunta – quando la data di circolazione dello strumento corrente è scaduta e lo strumento successivo viene aperto in un'altra barra. Durante la semplice aggiunta i prezzi sul grafico corrisponderanno ai loro valori storici, ma allo stesso tempo ci saranno sempre dei gap di prezzo nei punti di splicing, cioè il grafico non sarà liscio.

Fig. 2. Splicing. Semplice aggiunta

aggiunta con shift: lo strumento attuale ha 5-10 giorni prima di essere chiuso e cominciamo a sostituire queste 5-10 barre con le prossime barre dello strumento. L'intervallo di 5-10 barre è chiamato periodo di transizione. Durante l'addizione con shift i prezzi mostreranno valori errati (non corrisponderanno allo strumento corrente) ma rispetto al metodo di addizione semplice, il grafico risulterà più fluido.

Fig. 3. Splicing. Addizione con spostamento





Impostazioni nel terminale

Nella finestra "Market watch" i future devono essere collocati in ordine decrescente:





Fig. 4. Market Watch





Creare un indicatore

L'indicatore predefinito dovrebbe essere posizionato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Crea la cartella Sintetici in MyIndicators (che apri in \Indicators). Consente di risparmiare spazio nella cartella \Indicators nella Libreria Standard e facilita la sincronizzazione degli indicatori all'avvio di MQL5 Storage. Il percorso finale della cartella è simile al seguente: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\MyIndicators\Synthetics

Nella cartella Synthetics crea un nuovo file:

Fig. 5. L'indicatore di creazione di nuovi file

Imposta il nuovo tipo di file - "Indicatore personalizzato":





Fig. 6. Il nuovo tipo di file - "Indicatore personalizzato"



Premere "Avanti" e aprire la finestra "Proprietà generali dell'indicatore personalizzato". Inserisci il nome dell'indicatore - "SYNT", aggiungi due opzioni. La prima opzione "Numero di future per splicing" determina il numero degli strumenti da collegare. Nota che 2 è il valore minimo possibile del "Numero di future per lo splicing". La seconda opzione "Tipo di incollaggio" determina il tipo di splicing nell'indicatore predefinito - "aggiunta semplice":





Fig. 7. I parametri dell'indicatore personalizzato



Prestare attenzione all'opzione "Tipo di incollaggio": la splicing può essere "semplice aggiunta" o "addizione con spostamento". In questa fase non è possibile aggiungere l'elenco di questi due tipi di splicing. Ecco perché lasciare l'impostazione predefinita "semplice aggiunta". Durante la scrittura del codice dell'indicatore "SYNT" attivare l'opzione Later per visualizzare l'elenco a tendina con i tipi di splicing.

Nella finestra successiva seleziona i gestori di eventi dell'indicatore:





Fig. 8. I gestori di eventi dell'indicatore



Notare che la funzione OnTimer() verrà utilizzata nell'indicatore "SYNT". La funzionalità principale dell'indicatore è impostata in OnTimer(). L'indicatore può essere collegato sia al grafico dei simboli con l'operazione finita (questo simbolo non includerà gli eventi OnCalculate), sia al grafico dei simboli con un'operazione attiva.

Premere "Avanti" e nelle "Proprietà generali del programma indicatore personalizzato" selezionare "Indicatore in una finestra separata":

Fig. 9. Opzione "Indicatore in una finestra separata"



Premi il pulsante "Fatto" e vedrai il modello di indicatore "SYNT".





Organizzare l'elenco a tendina

Per vedere l'elenco dei tipi di splicing come elenco a tendina è necessario dichiarare l'enumerazione ENUM_GLUING_TYPE nelle opzioni dell'indicatore.



Dichiarare l'enumerazione nell'area globale all'inizio del blocco dei parametri di ingresso:

#property indicator_separate_window enum ENUM_GLUING_TYPE { simple_addition, ||simple addition addition_with_shift ||addition with shift }; || input parameters input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Ora puoi controllare come viene visualizzato l'elenco a tendina.



Dovresti compilare il file indicatore (F7). Ora, dopo aver allegato l'indicatore, puoi vedere nelle opzioni che si avvia l'elenco a tendina:

Fig. 10. Ora hai l’

elenco a tendina nei parametri

Aggiungi la descrizione dell'indicatore che verrà visualizzato nella scheda "Generale" quando verrà allegato al grafico per la prima volta o quando le sue proprietà verranno modificate:

#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| version "1.00": The timer history swapping | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Indicator for several futures splicing." #property description "Is drawn in the latest futures window" #property description "Uses N first symbols for drawing" #property description "which were taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window

Il metodo di costruzione dell'indicatore - DRAW_COLOR_CANDLES - candele colorate.



Sono necessari 4 buffer indicatori e 1 buffer per l'archivio dell'indice del colore. Lo stile della linea, indicatore - STYLE_SOLID - linea continua. Visualizza tutto nel codice dell'indicatore:

#property description "taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 || bars plotting #property indicator_label1 "SYNT" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1

Inserisci il parametro di input "number_future_gluing" - numero di strumenti necessari per la costruzione. Il valore predefinito "number_future_gluing" è uguale a 2:

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Dichiarare 4 buffer indicatori, 1 buffer per l'archiviazione dell'indice di colore e l'array ausiliario LoadHistory[]:

#property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 double OpenBuffer[]; double HighBuffer[]; double LowBuffer[]; double CloseBuffer[]; double ColorCandlesColors[]; double LoadHistory[];

Collega i buffer degli indicatori agli array dinamici unidimensionali, imposta l'indicizzazione dei buffer come nelle serie temporali:

SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorCandlesColors, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,LoadHistory, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries (HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries (LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Per visualizzare il nome della serie di indicatori ("Apri", "Alto", "Basso" e "Chiudi") nella "Finestra dati" è necessaria la variabile s_symbol:

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol;

Per attivare l'indicatore hai bisogno della variabile shft_array e due flag good_history e indicator_rendered:

input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol; int shift_array= 0 ; bool good_history= false ; bool indicator_rendered= false ;

Quindi imposta l'indicatore e collega l'indice di colore del buffer al colore scelto:

ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,s_symbol+ " Open;" +s_symbol+ " High;" +s_symbol+ " Low;" +s_symbol+ " Close" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SYNT" ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 9 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , clrBlue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , clrOrange ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 2 , clrRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 3 , clrGreen ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 4 , clrPink ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 5 , clrIndigo ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 6 , clrPaleVioletRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Aggiungi l'inizializzazione del timer con intervallo di 3 secondi e il generatore di numeri casuali nella funzione OnInit():

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); EventSetTimer ( 3 ); MathSrand ( GetTickCount ()); return ( INIT_SUCCEEDED );

Sono necessari almeno due simboli per elaborare lo splicing.



Controlla il numero di strumenti per la splicing nella funzione OnCalculate():

const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (numder_futures_gluing<= 1 ) { string comm= StringFormat ( "For the indicator choose not less than %d symbols" ,numder_futures_gluing); Comment (comm); return ( 0 ); } return (rates_total);

Dopo aver controllato il numero di simboli per la splicing, controlla se l'indicatore è già stato disegnato. Se l'indicatore viene disegnato, puoi uscire da OnCalculate() :

Comment (comm); return ( 0 ); } if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); return (rates_total);

Poiché l'indicatore "SYNT" viene utilizzato principalmente per analizzare la tendenza allo sviluppo delle barre giornaliere, ritengo che non sia necessario procedere a ricalcoli in ogni tick. Non ci saranno calcoli dell'indicatore "SYNT" su ogni tick.

Inoltre, è necessario calcolare l'indicatore solo nei seguenti casi:

se l'indicatore è stato lanciato la prima volta;

se la cronologia è stata modificata (ad esempio, ci sono state aggiunte).

if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { } return (rates_total);





Inizializzazione forzata dei buffer degli indicatori

I buffer dell'indicatore "SYNT" sono array dinamici collegati.



Quando l'indicatore viene lanciato per la prima volta, i buffer vengono inizializzati in modo forzato. Procedere con l'inizializzazione in OnCalculate(). Perché è necessario eseguirlo in OnCalculate(), non in OnInit? La spiegazione è nella figura seguente:

Fig. 11. L'inizializzazione dell'array in OnCalculate()



Come si può vedere in Fig.11, l'evento OnCalculate() si verificherà in ogni caso, mentre l'OnInit() è abilitato quando si avvia l'aggiornamento del grafico tramite il comando "Update". Pertanto, l'inizializzazione degli array verrà condotta in OnCalculate():

if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { ArrayInitialize (OpenBuffer, 0 ); ArrayInitialize (HighBuffer, 0 ); ArrayInitialize (LowBuffer, 0 ); ArrayInitialize (CloseBuffer, 0 ); } return (rates_total); La funzione ArrayInitialize() inizializza il buffer dell'indicatore. In questo caso l'inizializzazione mostra degli zeri.

Se provi a inizializzare l'indicatore del buffer con EMPTY_VALUE , non sarai in grado di unire gli indicatori su "SYNT".



Algoritmo di addizione semplice

Fig. 12. Algoritmo di addizione semplice

Le date nella foto sono le date di inizio e fine della circolazione dei future UX-9.13, UX-12.13 e UX-3.14. Questi dati sono presentati nella tabella:

Simbolo Inizia la circolazione La circolazione finisce UX-9.13 2013.03.15 2013.09.16 UX-12.13 2013.06.17 2013.12.16 UX-3.14 2013.09.16 2014.03.17

Nella Fig. 10 data 2013.12.25 - è una vera data di calendario. Il simbolo UX-3.14 è ancora valido.

Il metodo di splicing "Semplice aggiunta" sarà implementato nella funzione SimpleAddition:

void OnTimer () { } bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { }

simbUP sono i future up, simbDOWN sono i future down, entrambi si trovano nella finestra "Market review". Colore - colore utilizzato per disegnare i future.

Il codice completo della funzione SimpleAddition() è riportato di seguito:

bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { datetime expiration_time_UP; datetime expiration_time_DOWN; expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if (expiration_time_UP> TimeLocal ()) { expiration_time_UP= TimeLocal (); } if (simbDOWN!= "" ) { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); } else { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_START_TIME )); } MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); int copied= 0 ; copied= CopyRates (simbUP,period,expiration_time_DOWN,expiration_time_UP,rates); if (copied> 0 ) { for ( int j=shift_array;j<shift_array+copied;j++) { OpenBuffer[j]=rates[j-shift_array].open; HighBuffer[j]=rates[j-shift_array].high; LowBuffer[j]=rates[j-shift_array].low; CloseBuffer[j]=rates[j-shift_array].close; ColorCandlesColors[j]=Color; } shift_array=shift_array+copied; indicator_rendered= true ; ChartRedraw (); } else { Print ( "Unable to get the symbol history data" ,simbUP); indicator_rendered= false ; return ( false ); } Simple addition end return ( true ); }





Addizione con algoritmo di spostamento





Fig. 13. Addizione con algoritmo di splicing a scorrimento

Lo splicing in questo algoritmo, rispetto alla semplice aggiunta, inizia 10 giorni prima della chiusura del simbolo. Il metodo di splicing "Addition with shift" viene elaborato nella funzione AdditionWithShift():

return ( true ); } bool AdditionWithShift( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { return ( true ); }

La differenza tra le funzioni AdditionWithShift() e SimpleAddition() è in due righe: sottrai 10 giorni dalle date:

. . . expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . . expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . .

A causa della piccola differenza nei codici, non mostrerò il codice completo della funzione AdditionWithShift(), puoi trovare il codice nel file indicatore dell'articolo.

Nonostante questa piccola differenza tra le funzioni AdditionWithShift() e SimpleAddition(), è meglio non unirle per creare una funzione universale (in caso di ulteriori modifiche nell'algoritmo o, ad esempio, lanci di test).





Precaricamento della cronologia dei simboli

La funzione CheckLoadHistory() copia tutta la cronologia dei simboli nel buffer ausiliario tmp_rates.



Se il processo di copia ha esito positivo, il valore true viene assegnato al flag good_history, il che significa che puoi iniziare a disegnare l'indicatore:

return ( true ); } bool CheckLoadHistory( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period) { MqlRates tmp_rates[]; datetime start_time; datetime expiration_time; start_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_START_TIME )); expiration_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if ( CopyRates (symbol,period,start_time,expiration_time,tmp_rates)> 0 ) { good_history= true ; } else { good_history= false ; } return ( true ); }

Puoi copiare tutta la cronologia dei simboli poiché la vita futura è molto breve e tutta la copia della cronologia non richiederà molto spazio.





OnTimer: la funzione principale dell'indicatore

Ora hai il codice per due metodi di splicing e il codice per il caricamento della cronologia, quindi puoi modificare la funzione OnTimer():

void OnTimer () { if (indicator_rendered== true ) return ; if (good_history== true ) { int t= 0 ; int number; switch (gluing_type) { case simple_addition: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); SimpleAddition( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; case addition_with_shift: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); AdditionWithShift( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; } } else { for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { CheckLoadHistory( SymbolName (n, true ), PERIOD_D1 ); } } }

L'indicatore è costruito. Puoi compilarlo e allegare alla tabella. È meglio scegliere il simbolo del commercio chiuso e impostare il periodo H1.





Uscita iniziale dell'indicatore "SYNT"

Dopo aver allegato al grafico i due modelli di indicatori "SYNT" di diversi metodi di splicing, è possibile confrontare questi metodi:

Fig. 14. Due metodi di confronto di splicing dei future





La possibilità di giuntare indicatori (standard e personalizzati)

Gli indicatori personalizzati possono essere uniti con la prima chiamata OnCalculate e l'indicatore "SYNT":

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] );

Nella finestra "Navigatore" aprire l'elenco "Indicatori personalizzati". Quindi apri l'elenco "Esempi", scegli l'indicatore e posizionalo in "SYNT". Nella scheda "Parametri" scegli "Dati indicatori precedenti" nell'elenco a tendina.

Ecco l'elenco con gli indicatori che puoi unire sull'indicatore "SYNT", si avviano sul "SYNT" senza errori:

L'indicatore "SYNT" che ha unito tre future con l'indicatore della media mobile personalizzata allegato:

Fig. 15. Un esempio di tre simboli uniti

Conclusione

È più facile analizzare il comportamento dei simboli dei grafici più vecchi aperti in intervalli di tempo giornalieri. Sebbene il numero degli indicatori tecnici sia limitato, questo metodo aiuta a tracciare l'andamento dei prezzi sui future continui.