Operazioni bit per bit
Complemento ad Uno
Complemento del valore della variabile fino ad uno. Il valore dell'espressione contiene 1 in tutte le cifre dove il valore della variabile contiene 0, e 0 in tutte le cifre dove la variabile contiene 1.
|
b = ~n;
Esempio:
|
char a='a',b;
Slittamento a Destra
La rappresentazione binaria di x è spostata a destra di y cifre. Se il valore per slittamento è del tipo senza segno, viene fatto lo slittamento logico destra, cioè i bit liberati del lato sinistro saranno riempiti con zeri.
Se il valore per lo slittamento è di tipo segnato, viene fatto lo slittamento aritmetico a destra, cioè le cifre liberate del lato-sinistro verranno riempitecon il valore di un bit di segno (se il numero è positivo, il valore del bit di segno è 0 , se il numero è negativo, il valore del bit di segno è 1).
|
x = x >> y;
Esempio:
|
char a='a',b='b';
Slittamento sinistro
La rappresentazione binaria di x viene slittata verso sinistra di y cifre, i numeri liberati sul lato-destro vengono riempiti con zeri.
|
x = x << y;
Esempio:
|
char a='a',b='b';
Non è consigliabile slittare per un numero di bit maggiore o uguale alla lunghezza della variabile spostata, perché il risultato di tale operazione è indefinito.
L'operazione AND di bit
L'operazione AND di bit, di rappresentazioni x ed y codificate in binario. Il valore dell'espressione contiene un 1 (VERO) in le cifre dove x ed y contengono non-zeri, e contiene 0 (FALSO) in tutte le altre cifre.
|
b = ((x & y) != 0);
Esempio:
|
char a='a',b='b';
L'operazione OR di bit
L'operazione OR di bit di rappresentazioni binarie di x e y. Il valore dell'espressione contiene 1 in tutte le cifre dove x o y non contengono 0, e contiene 0 in tutte le altre cifre.
|
b = x | y;
Esempio:
|
char a='a',b='b';
L' operazione OR Esclusivo di bit
L'operazione OR Esclusivo di bit (eXclusive OR) di rappresentazioni binarie di x e y. Il valore dell'espressione contiene un 1 in tutte le cifre dove x e y hanno valori binari diversi, e contiene 0 in tutte le altre cifre.
|
b = x ^ y;
Esempio:
|
char a='a', b='b';
Operazioni di bit vengono eseguite solo con interi.
