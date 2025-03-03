SignauxSections
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 503
Bénéfice trades:
988 (65.73%)
Perte trades:
515 (34.26%)
Meilleure transaction:
122.85 USD
Pire transaction:
-270.93 USD
Bénéfice brut:
10 050.12 USD (132 331 pips)
Perte brute:
-9 383.95 USD (119 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (57.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240.05 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
64.25%
Charge de dépôt maximale:
97.22%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
851 (56.62%)
Courts trades:
652 (43.38%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.44 USD
Bénéfice moyen:
10.17 USD
Perte moyenne:
-18.22 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-768.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 030.20 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.62%
Prévision annuelle:
31.77%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.31 USD
Maximal:
2 213.96 USD (40.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.30% (2 213.96 USD)
Par fonds propres:
22.66% (736.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 561
EURUSD 461
NZDUSD 114
GBPJPY 105
GBPUSD 96
EURJPY 48
AUDUSD 35
AUDJPY 29
USDCAD 25
USDCHF 13
GBPCHF 5
USDMXN 5
NZDJPY 3
EURGBP 2
GBPCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -909
EURUSD 1.2K
NZDUSD 34
GBPJPY 565
GBPUSD -263
EURJPY 206
AUDUSD -48
AUDJPY 15
USDCAD -54
USDCHF 55
GBPCHF -4
USDMXN -1
NZDJPY -102
EURGBP -1
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3.7K
EURUSD 7.7K
NZDUSD -94
GBPJPY 10K
GBPUSD -365
EURJPY 3.5K
AUDUSD -310
AUDJPY 169
USDCAD -1.2K
USDCHF 573
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
NZDJPY -1.3K
EURGBP -3
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.85 USD
Pire transaction: -271 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +57.27 USD
Perte consécutive maximale: -768.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 7
AxionTrade-Live
0.00 × 5
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
360Capital-Real
0.00 × 15
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 24
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
OspreyFX-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
237 plus...
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Aucun avis
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
