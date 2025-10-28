Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live 0.00 × 7 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 1 EGlobal-Cent1 0.00 × 2 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 10 Alpari-ECN1 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 4 EGlobal-Cent7 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.68 × 50 Valutrades-Real-HK 1.04 × 55 Exness-Real18 3.12 × 17 TMGM.TradeMax-Live8 5.33 × 3 RoboForex-ECN 5.83 × 6 Alpari-Pro.ECN 8.15 × 13 Alpari-Standard3 10.81 × 26 OctaFX-Real 11.78 × 9 EGlobal-Classic3 16.67 × 138 EGlobalTrade-Classic3 17.46 × 281 RoboForex-ECN-3 23.03 × 221 RoboForex-Prime 23.90 × 112 FXOpen-ECN Live Server 25.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 25.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 28.10 × 21