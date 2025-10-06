SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 32%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
363
Bénéfice trades:
218 (60.05%)
Perte trades:
145 (39.94%)
Meilleure transaction:
31.18 USD
Pire transaction:
-44.95 USD
Bénéfice brut:
886.01 USD (90 652 pips)
Perte brute:
-646.72 USD (63 624 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (85.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.07 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
1.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
221 (60.88%)
Courts trades:
142 (39.12%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
4.06 USD
Perte moyenne:
-4.46 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-73.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.04%
Prévision annuelle:
133.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.08 USD
Maximal:
161.94 USD (55.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.44% (41.28 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 353
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 277
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.18 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +85.07 USD
Perte consécutive maximale: -17.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
78 plus...
New trading strategy starts on May 20, 2025
Aucun avis
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
